Encontre todos os erros na imagem deste quebra-cabeça visual do século 20. O desafio é complexo, pois pode gerar certa confusão para encontrar todos os erros.

Tudo o que você precisa fazer é prestar atenção aos detalhes e, então, poderá atingir todos os alvos, como detalhado pelo site Depor.

Então desta vez você tem que colocar em prática sua atenção, concentração, paciência e memória. Confira o teste:

Crédito (Reprodução Redes Sociais)

Como recomendação, é importante revisar o desenho detalhadamente, nas janelas, nas portas e ao redor dos personagens.

Confira os detalhes (resposta do desafio):

Na janela aparece noite e na porta dia.

O relógio está de cabeça para baixo.

Nenhum ano é exibido no calendário.

A mulher está passando uma enceradeira no tapete.

A enceradeira é elétrica, mas não está conectada.

Cenouras estão crescendo de um arbusto.

A porta da despensa está virada para dentro.

Há livros guardados na despensa.

As vassouras estão na geladeira.

A geladeira tem chave.

A cadeira não tem todas as rodas.

Não há maçanetas para abrir todas as portas do armário.

O jeans do menino está preso em uma perna e não na outra.

O menino está usando sapatos diferentes.

As mangas femininas são diferentes.

A mulher está de salto para fazer as tarefas domésticas (algo que não era muito comum naquela época).

Você é capaz de encontrar todos os ‘7 detalhes escondidos’ nestas imagens da Turma da Mônica?

Em outro desafio, você consegue encontrar os 7 detalhes ocultos nestas imagens do desenho ‘Turma da Mônica’ rapidamente?

O teste foi compartilhado recentemente pelo canal ‘Divertido’. No novo jogo, duas imagens são colocadas de forma paralela, uma ‘verdadeira’ e a outra ‘falsa’.

Cada uma das imagens possui pequenas alterações onde o jogador deve apontar onde estão essas pequenas diferenças.

Com isso, comparando e mostrando que na verdade as duas imagens são bem diferentes.

Confira vídeo com o desafio do desenho ‘Turma da Mônica’ neste link divulgado no YouTube (siga o tempo estabelecido em postagem para cada desafio):