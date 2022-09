Conselho para a vida amorosa dos signos solteiros de 27 de setembro a 2 de outubro de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos solteiros.

Confira o conselho de 27 de setembro a 2 de outubro de 2022:

Áries

Dificuldades de se adaptar pode desgastar algo que está começando. Evite ser impulsivo e atue com tato. Surpresas.

Touro

Viagens e lugares que são visitados. Eventos que podem render uma conexão. Existem reencontros importantes.

Gêmeos

Uma etapa difícil termina e existe algo especial a sua espera. Obstáculos ficam no passado. Recordações, mensagens e vídeos.

Câncer

Seja mais flexível, pois isso fará a diferença. Exigências podem afastar pessoas especiais, pois é importante dar e não só receber. Oportunidades de ver alguém.

Leão

Conversas e diálogos importantes. Seja construtivo e valorize alguns acordos. Uma relação pode ser fortalecida.

Virgem

Hora de começar a aproveitar sua vida amorosa e mudar alguns pensamentos negativos para atrair o que é positivo. Um desejo é realizado e alguém compatível chega.

Libra

Convites. Necessidade de fortalecer sua postura diante de algo. Cuidado com alguns desejos que podem dar dor de cabeça.

Escorpião

Tenha cuidado com as palavras e não entre em conflitos que não cabem a você resolver. Hora de mudar uma realidade.

Sagitário

Sentimentos se tornam mais profundos. Clarezas e descobertas que ficam guardadas. Aumento de saídas e encontros.

Capricórnio

Tudo o que estava estagnado irá avançar. Algo pode atrapalhar seus planos. Destaque que fazem as pessoas olharem para você.

Aquário

Propostas e decisões importantes. Acontecimentos que tiram sorrisos. Pessoas interessantes surgem em sua vida.

Peixes

Cuidado com a idealização em excesso que pode complicar as coisas. Atrações intensas. Prefira estar com quem não atrai problemas.

