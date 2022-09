Como você pode atrair mais dinheiro no presente e no futuro, de acordo com a numerologia

Em qualquer área de sua vida, há duas coisas que o afetam constantemente: Destino e Tempo.

Dizem que algumas pessoas muitas vezes nascem com o melhor destino, mas muitos não sabem que também existe a ciência por trás desse ‘bom destino’.

Como detalhado pelo site India.com, conforme a cultura hindu Kaal Chakra, o segundo parâmetro de Tempo determina quando você obterá o que deseja.

Como você pode atrair mais dinheiro no presente e no futuro

Usando as práticas da lei da atração e gratidão, usar a cultura Kaal Chakra significa determinar quando o dinheiro entrará em sua vida.

Deve-se alinhar e dar reconhecimento suficiente a todas as três partes:

Primeiro

Seja grato pelo dinheiro no passado: Para iniciar o círculo do dinheiro em sua vida usando o chakra Kaal, você pode começar sendo grato pelo dinheiro recebido no passado.

Sua sincera gratidão por todas as vezes no passado quando você não teve como pagar por algo que você gostou e acabou ganhando – será o primeiro passo.

Segundo

Seja grato por ter dinheiro hoje: O segundo passo é ser grato pelo dinheiro que você está recebendo no presente. Você tem uma casa para morar? Você tem eletricidade em sua casa? Você tem roupas para vestir? Você tem um meio de transporte? Se sim, então você está continuamente recebendo dinheiro através de vários meios a cada momento.

Segundo o site India.com, você está sendo grato por isso? Sua contínua gratidão por todo o dinheiro que está recebendo no presente; seja como papel-moeda ou como algo que custaria dinheiro – sua gratidão por esse dinheiro aumentará o fluxo de dinheiro em sua vida.

Terceiro passo

Gratidão pelo dinheiro no futuro: Tenha em mente sua gratidão pelos tempos passados e presentes em abundância e depois passe para a terceira etapa de gratidão pelo futuro.

Anote em papel novo a quantidade exata que você deseja e para que precisa. Não diga muito. Escreva o valor exato, e muito importante mencionar o motivo pelo qual você precisa dele.

Ainda de acordo com as informações, fazer os três passos acima diariamente na área do dinheiro começará a mudar.

Texto com informações do site India.com