Brasil x Tunísia: saiba mais sobre o último adversário da seleção em amistoso antes da Copa

No último amistoso antes da Copa do Mundo realizada no Catar entre novembro e dezembro, a seleção brasileira enfrenta a Tunísia hoje (27), às 15h30 (horário de Brasília). Segundo o GE, é apenas a segunda vez em que as equipes se enfrentam e no primeiro confronto, também em um amistoso, o Brasil ganhou de 4 a 1, em 1973. Naquele ano, o técnico do Brasil era o Zagallo.

Tunísia em Copas

O país, que está localizado na África do Norte, fazendo fronteira com a Itália, já pertenceu ao território francês, se tornando independente em 1956. 22 Anos depois a Seleção Tunisiana de Futebol disputou a sua primeira Copa do Mundo, vencendo uma partida, empatando outra e perdendo mais uma, em um grupo composto por Polônia, Alemanha Ocidental e México. Com o feito, se tornaram o primeiro país africano a vencer uma partida em uma Copa.

Além de 1978, a Tunísia participou de outras quatro Copas: 1998, 2002, 2006 e 2018, totalizando 15 partidas. Foram duas vitórias, quatro empates e nove derrotas, marcando 13 vezes e sofrendo 25 gols.

Confrontos em 2022

Neste ano, a equipe disputou 12 jogos, perdendo apenas três jogos, empatando dois e ganhando sete.

12/01 - 0 x 1 Mali - Copa Africana de Nações

16/01 - 4 x 0 Mauritânia - Copa Africana de Nações

20/01 - 0 x 1 Gâmbia - Copa Africana de Nações

23/01 - 1 x 0 Nigéria - Copa Africana de Nações

29/01 - 0 x 1 Burkina Faso - Copa Africana de Nações

25/03 - 1 x 0 Mali - Eliminatórias para a Copa do Mundo

29/03 - 0 x 0 Mali - Eliminatórias para a Copa do Mundo

02/06 - 4 x 0 Guiné Equatorial - Eliminatórias para a Copa Africana de Nações

05/06 - 0 x 0 Botswana - Eliminatórias para a Copa Africana de Nações

10/06 - 2 x 0 Chile - Amistoso

14/06 - 3 x 0 Japão - Amistoso

22/09 - 1 x 0 Comores - Amistoso

Na Copa do Mundo, o tunisianos enfrentam a Dinamarca, a Austrália e a França.

