7 lições para aprender com os 73 anos de casamento da rainha

Rainha Elizabeth II se casou com o príncipe Philip em 1947, em uma cerimônia na Abadia de Westminster, Londres, que foi transmitida para mais de 200 milhões de pessoas via rádio. Em 2017, o casal completou 70 anos de casamento, que durou até 2021 com o falecimento do príncipe.

No Reino Unido, a taxa atual de divórcios é de Reino Unido em 42% segundo o Metro UK. De acordo com a Agência Brasil, com dados do Colégio Notarial do Brasil, o número de divórcios no Brasil aumentou em 4% em 2021, sendo 2.800 pedidos a mais que o ano anterior.

Então se você quer saber os segredos de um casamento duradouro, assim como o da rainha, veja as lições a seguir.

Escolha alguém com o mesmo senso de humor

Para manter um relacionamento saudável e feliz, o casal precisa rir das mesmas coisas. Segundo o site, sempre que a rainha era vista rindo em público, era ao lado do marido. “Vi milhares de casamentos na última década e conversei com tantos casais – esse senso de humor compartilhado é realmente a chave para um companheirismo sólido e duradouro”, diz Zoe Burke, especialista em casamentos e escritora.

Apoio mútuo

É importante reconhecer os sacrifícios que o seu parceiro faz por você, e também é importante que ele reconheça os seus. “Ele simplesmente foi minha força e ficou ao meu lado todos esses anos”, disse a Elizabeth quando completou cinquenta anos de casada.

Ter hobbies e interesses diferentes

De acordo com o Metro UK, Philip uma vez disse: “O segredo de um casamento feliz é ter interesses diferentes”. Isso faz com que, mesmo casados, os indivíduos sejam independentes. Além disso, dá margem para discutir e conversar sobre novidades com o seu parceiro.

Não desistir quando as coisas ficarem difíceis

“Acho que a principal lição que aprendemos é que a tolerância é o ingrediente essencial de qualquer casamento feliz”, disse o príncipe Philip em sua bodas de ouro. Segundo ele, no primeiro momento, saber tolerar e ouvir não parece importante quando as coisas estão fluindo, mas é importante quando elas ficam difíceis.

As outras três lições apontadas pelo site do Reino Unido são:

Confie no seu destino;

Argumentem/discutam/conversem;

Você não precisa de demonstrações públicas de afeto para ser feliz.

