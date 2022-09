Mesmo para um especialista em perfumes, é difícil conhecer todas as fragrâncias disponíveis no mercado. Por isso, alguns perfumes acabam passando sem a devida atenção. Contudo, o canal ‘Perfumando-se’ listou algumas desses aromas. Confira a seguir 5 perfumes nacionais poderosos e pouco falados.

Ego - Ruby Rose

De acordo com Suh, apresentadora do canal, a marca começou a apostar em perfumes recentemente, porém fez sucesso entre o público, que já conhecia a empresa pelos itens de maquiagem. Ego é uma fragrância floral adocicada, com acordes frutados. Seu aroma é vintage e intenso, por isso é preciso calibrar as borrifadas. Ideal para mulheres sensuais.

As notas de topo são Pera, Cassis, Framboesa e Champaca. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Jasmim, Íris e Baunilha e as notas de fundo são Caramelo, Feijão de Baunilha e Patchouli ou Oriza.

Beijo Que Fica - Quem Disse Berenice

Outro perfume recente, lançado em 2021. É um perfume chipre, com um aroma frutado e adocicado, porém também traz frescor.

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Pera, Bergamota e Notas Verdes. As notas de coração são Pêssego, Peônia e Jasmim e as notas de fundo são Notas Doces, Patchouli ou Oriza, Sândalo e Âmbar.

Désirée Scarlet - Jequiti

A fragrância Désirée Scarlet chama a atenção pela nota de café cremoso. Além disso, mistura aromas cítricos, florais e de canela, por isso seu é mais indicado para a noite.

As notas de topo são Bergamota, Mandarina e Canela. As notas de coração são Jasmim, Mocha, Rosa e Maltol e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Baunilha e Madeira de Cashmere.

Feeling Sexy - Hinode

Seu aroma é parecido com o importado La Vie Est Belle, da Lancôme. É um chipre feminino, almiscarado e adocicado. Possui alta fixação.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Frutas Vermelhas e Raspas de Limão. As notas de coração são Violeta, Flor de Pêra e Lírio e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Almíscar e Algodão-Doce.

HerStory Love Inspires - Avon

As notas de topo são Damasco, Mandarina e Jasmim. As notas de coração são Brandy, Íris e Gardênia e as notas de fundo são Pralinê, Vetiver e Âmbar.

