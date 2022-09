5 perfumes masculinos para você utilizar na primavera

A primavera já começou e essa nova estação pede perfumes que combinem com o clima. A transição entre o inverno e verão possui temperaturas um pouco mais altas, por isso aromas mais frescos são os mais indicados. E que tal escolher entre os perfumes internacionais?

Confira a seguir 5 fragrâncias masculinas ideais para você usar na primavera, segundo o especialista Luís Jordão.

Cool Water Davidoff

As notas de topo são Água do Mar, Lavanda, Hortelã, Notas Verdes, Alecrim, Calone e Coentro. As notas de coração são Sândalo, Néroli, Gerânio e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Tabaco, Musgo de Carvalho, Cedro e Âmbar Cinzento.

Hugo Boss Man

A nota de topo é Maçã Verde. A nota de coração é Lavanda e as notas de fundo são Pinheiro, Notas Amadeiradas e Bálsamo de Abeto.

Versace Pour Homme

As notas de topo são Limão, Bergamota, Néroli e Rosa Centifolia. As notas de coração são Jacinto, Cedro, Sálvia Esclaréia e Gerânio e as notas de fundo são Fava Tonka, Almíscar e Âmbar.

L’Aventure - Al Haramain

As notas de topo são Limão, Bergamota e Elemi. As notas de coração são Notas Amadeiradas, Jasmim e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Almíscar, Patchouli ou Oriza e Âmbar.

Starwalker Montblanc

As notas de topo são Bambú, Bergamota e Mandarina as notas de coração são Sândalo, Almíscar Branco e Cedro as notas de fundo são Gengibre, Resina de Abeto, Noz-moscada e Âmbar.

