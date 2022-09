Você se considera um verdadeiro gênio? Encontre o erro no desafio visual do ônibus em apenas cinco segundos e comprove seu nível de atenção.

Como detalhado pelo site Depor, o objetivo se baseia em observar atentamente a ilustração e descobrir o que está errado o mais rápido possível.

Crédito (Reprodução)

Você se considera um verdadeiro gênio? Encontre o erro no desafio visual do ônibus em cinco segundos

Não perca a oportunidade agora mesmo de demonstrar suas habilidades de percepção neste desafio visual.

Nada ainda? É completamente normal, pois esses desafios exigem muito tempo e paciência para serem resolvidos.

Já conseguiu? confira o resultado do teste lógico:

Crédito (Reprodução)

Você é capaz de encontrar todos os ‘7 detalhes escondidos’ nestas imagens da Turma da Mônica?

Em outro desafio, você consegue encontrar os 7 detalhes ocultos nestas imagens do desenho ‘Turma da Mônica’ rapidamente?

O teste foi compartilhado recentemente pelo canal ‘Divertido’. No novo jogo, duas imagens são colocadas de forma paralela, uma ‘verdadeira’ e a outra ‘falsa’.

Cada uma das imagens possui pequenas alterações onde o jogador deve apontar onde estão essas pequenas diferenças.

Com isso, comparando e mostrando que na verdade as duas imagens são bem diferentes.

Confira vídeo com o desafio do desenho ‘Turma da Mônica’ neste link divulgado no YouTube (siga o tempo estabelecido em postagem para cada desafio):

Texto com informações do site Depor