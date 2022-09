Na próxima quinta-feira (29), a espaçonave Juno da NASA chegará a 358 quilômetros da superfície da lua coberta de gelo de Júpiter, Europa. Espera-se que a espaçonave movida a energia solar obtenha algumas das imagens de maior resolução já obtidas de partes da superfície de Europa, além de coletar dados valiosos sobre o interior da lua, composição da superfície e ionosfera, juntamente com sua interação com a magnetosfera de Júpiter.

Como detalhado pela NASA, essas informações podem beneficiar futuras missões, incluindo o Europa Clipper da agência, que deve ser lançado em 2024 para estudar a lua gelada.

Com um diâmetro de 3.100 quilômetros, Europa tem cerca de 90% do tamanho da Lua da Terra. Os cientistas pensam que um oceano salgado está abaixo de uma camada de gelo de quilômetros de espessura, levantando questões sobre as condições potenciais capazes de sustentar a vida sob a superfície de Europa.

O sobrevôo próximo modificará a trajetória de Juno, reduzindo o tempo que leva para orbitar Júpiter de 43 para 38 dias. Será o mais próximo que uma espaçonave da NASA se aproximou de Europa desde que Galileu chegou a 351 quilômetros em 3 de janeiro de 2000.

Além disso, este sobrevôo marca o segundo encontro com uma lua galileana durante a missão estendida de Juno. A missão explorou Ganimedes em junho de 2021 e planeja fazer aproximações de Io em 2023 e 2024.

Como detalhado pela NASA, a coleta de dados começará uma hora antes da aproximação mais próxima, quando a espaçonave estiver a 83.397 quilômetros de Europa.

Para desvendar mistérios, nave Juno da NASA realizará sobrevoo próximo da lua gelada Europa de Júpiter

O conjunto completo de instrumentos e sensores da espaçonave será ativado para o encontro com Europa. O MAG e o Waves também procurarão possíveis ‘plumas de água’ acima da superfície de Europa.

O Radiômetro de Microondas (MWR) de Juno examinará a crosta de gelo de água de Europa, obtendo dados sobre sua composição e temperatura. Além disso, a missão espera tirar quatro imagens de luz visível da lua com JunoCam durante o sobrevoo.

Como detalhado pela NASA, embora Juno esteja na sombra de Europa quando estiver mais próximo da lua, a atmosfera de Júpiter refletirá luz solar suficiente para os imagens de luz visível de Juno coletarem dados.

Ainda de acordo com as informações, as visitas próximas e os dados de seu instrumento MWR informarão a missão Europa Clipper, que realizará quase 50 sobrevoos após chegar a Europa em 2030. Confira:

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da Agência Espacial Americana