Os maiores fiascos das seleções em Copas do Mundo

Não foi só a seleção brasileira em 1950 com o Maracanazo ou em 2014, após o 7 A 1, que causou tristeza aos seus torcedores durante a Copa do Mundo. Jogando dentro de casa, outros times também já desapontaram e protagonizaram derrotas que não eram esperadas. Veja quais foram eles a seguir, com informações da ESPN.

África do Sul - 2010

Para os brasileiros, nada supera a goleada sofrida contra a Alemanha, porém, a África do Sul protagonizou um fiasco ainda maior. Na copa realizada em 2010 na África do Sul, a seleção foi eliminada ainda na primeira fase, sendo a única vez na história em que um anfitrião caiu logo no início do confronto. O time comandado pelo brasileiro Carlos Alberto Parreira ganhou um jogo, empatou um e perdeu outro e viu seus torcedores tendo que escolher outro time para torcer nos confrontos seguintes.

Alemanha - 2006

Dando o troco nos alemães, que foram campeões em 1990 na Itália, os italianos eliminaram a Alemanha em 2006 na semifinal, durante a prorrogação. Nesta edição, a equipe ainda se sagrou campeã derrotando a França.

Estados Unidos - 1994

Na Copa do Mundo realizada nos Estados Unidos, em 1994, o ‘Tio Sam’ não conseguiu mostra o ‘futebol americano’. Eles até passaram da primeira fase, mas já nas oitavas de final, os EUA perdeu para o Brasil, que veio a ser a equipe campeã daquele mundial.

Brasil - 1950

Foi há muito tempo, mas a seleção brasileira deixou a desejar também em 1950. Não foi uma goleada, mas foi tão doloroso quanto, já que o Brasil perdeu a final em casa em pleno Maracanã. A canarinho precisava apenas de um empate e até saiu na frente do Uruguai, mas no segundo tempo os uruguaios viraram e calaram os quase 200 mil torcedores presentes, maior público em um jogo de copa. A data ficou tão marcada que ganhou um nome próprio: o Maracanaço (ou Maracanazo, em espanhol).

