Moda: 3 looks “all black” extremamente confortáveis

A cor preta é chique, estilosa e fácil de usar. Para looks de trabalho, em encontros à noite, academia, peças na cor preta sempre são peças coringa e se adequam facilmente a qualquer estilo e ocasião. Você já passou por aqueles dias em que nada parece bom? Justamente para estes dias, o preto cai super bem.

Além de dar aparência de emagrecimento instantâneo, o look all black, ou tudo preto, fica super bem e tem uma versatilidade incrível. A roupa preta nunca sai de moda e sempre dá a conotação de elegância.

Por isso, preparamos alguns looks all black para que você se inspire em construir os seus.

Vestidos sempre elegantes

O preto é uma cor fácil de usar durante todo o ano. Você pode combinar o vestido com botas ou tênis. O vestido midi, mais uma vez é o queridinho para qualquer ocasião e fica bem com vários estilos de calçados. Você pode complementar o look com um blazer para maior sofisticação.

Jeans preto

Combinar roupas pretas com um jeans preto é muito fácil e prático. Você pode usar seu jeans com camisa de algodão para encontros durante o dia, ou um top mais estilizado para eventos à noite. Dependendo da ocasião, os tênis sempre vão bem com jeans, em um estilo mais casual. Se você precisa de um look para a noite, experimente usar saltos ou botas.

Legging e suéter

Este é um look fácil de montar e confortável para usar durante todo o dia. Você pode estilizar sua legging de couro com um suéter de tricô, por exemplo. Apesar dos itens serem da mesma cor preta, os tecidos por serem diferentes tornam o visual atrativo aos olhos. Neste look, você pode facilmente dar um toque de cor, usando uma bolsa ou sapato diferente.