'Isso é por todas as vezes que me bateu', diz mulher em vídeo ao jogar fora cinzas do marido

Um vídeo de Marsha Widener, uma mulher de Oklahoma, nos Estados Unidos, voltou a viralizar nas redes sociais e também no YouTube, com o registro em que ela joga fora as cinzas do falecido marido, Donald Lee Widener, e indica o motivo de adotar tal atitude.

Originalmente, o registro foi divulgado em 2017, pelo canal “Final goodbye to the nasty bastard” — “Final adeus ao bastardo desagradável”, em português — recebendo o mesmo título no nome do vídeo.

Como se pode perceber no relato da mulher, ela tomou tal iniciativa devido ao fato de que ninguém quis ficar com as cinzas, isso por toda a dor e sofrimento que o falecido causou à família quando ainda era vivo.

“Isso é por toda a dor e todo o transtorno que você causou a mim e aos meus filhos. [...] isso é por todas as vezes que ele me chutou na cabeça”, diz Widener em seu desabafo no vídeo que viralizou.

Na gravação, Marsha conta ainda que o falecido esposo trabalhava em um serviço de coleta de lixo e este também seria um dos motivos pelo qual ela estaria jogando suas cinzas em tal espaço.

Por fim, além das milhares de visualizações, o registro recebeu diversos comentários de internautas, muitos deles com mensagem de apoio à mulher e a atitude protagonizada na gravação.

Com Meganoticias.

