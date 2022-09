Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 26 a 30 de setembro de 2022

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar o fim de setembro de 2022! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 26 a 30 de setembro de 2022:

Áries

Momento de realizar objetivos e ter sucesso. Será uma semana de boa sorte em termos de trabalho e haverá novas oportunidades.

Não se preocupe tanto com o que os outros dizem ou pensam de você, pois é importante valorizar sua luz própria; a inveja é despertada nos outros e é preciso se proteger com coragem.

Os problemas são pequenos e você mesmo tende a torna-los grandes. Cuide da pressão alta e tente ir ao seu médico. Você fará um exame profissional ou finalizará um trabalho importante. Chance de descobrir gravidez.

Touro

A força e a abundância reinará em sua vida. Você curará rancores do passado e será forte em assuntos sentimentais, lembre-se que você está passando por uma fase de renovação do amor.

Seu signo é sempre muito intenso e preocupado com a vida amorosa. Tente fazer terapia ou conversar com alguém para receber bons conselhos e superar uma situação.

Você lidará com papéis e burocracias. Um novo emprego ou oportunidade de mudança de área que será muito positiva.

Gêmeos

Uma força ajudará a resolver todas as pendências e remover pessoas e situações tóxicas de sua vida. Lembre-se que seu signo tende a ser muito complicado na vida amorosa; relaxe e deixe-se amar.

Evite procurar um ex, pois é melhor seguir em frente. Semana de movimentos no trabalho e reuniões para mudanças; procure estar com pensamentos positivos e não se deixe levar pela inveja que o cerca.

Você recebe um reconhecimento econômico ou um bônus. Seja mais atento com seus hábitos alimentares para cuidar mais do estômago e da saúde. Você saberá de uma traição e pode ser no trabalho.

Câncer

Soluções financeiras e resolução de problemas. Tenha sempre fé. Você estará ocupado com muito trabalho e projetos que o ajudam a cresce, inclusive em questões econômicas.

Esteja em constante aprendizado e procure continuar se aperfeiçoando. Não se preocupe com fofocas ou comentários ruins sobre você; tente ignorá-los e seguir em frente para que seu sucesso não diminua. Não se preocupe, mas se proteja da inveja dos outros.

Você planejará férias para o mês de novembro ou algo com seu parceiro. Você conhecerá pessoas que são muito compatíveis no amor. Os cancerianos que estão em um relacionamento podem descobrir uma gravidez.

Leão

Não se sinta sozinho e saiba que o divino ajudará em qualquer situação. Semana de tirar forças e se renovar por completo, lembre-se que seu signo é um líder e isso faz de você um pilar de tudo ao seu redor.

Cuide de problemas estomacais ou úlceras no intestino, pois este é o seu ponto fraco. Não espere para ir ao médico. Você fechará novos contratos de trabalho. Uma cirurgia sairá bem.

Não se feche para o amor. Deixe-se amar nos relacionamentos. Você preparará uma viagem para o mês de outubro e pode ser com o seu parceiro.

Virgem

O que é negativo é superado. Será uma semana para deixar os pensamentos negativos para trás e começar uma nova vida.

Com relação aos problemas do passado e situações que não pode controlar, evita sucumbir e não deixe mais sua mente distraída; é hora de se curar.

Evite só reclamar. Você receberá uma proposta que será excelente; aceite e prepare-se para crescer. Cuide das suas costas e tente se exercitar com maior cautela. Intuição poderosa. Você fará pagamentos para evitar dívidas no futuro.

Libra

Você possa fazer tudo o que quiser, especialmente se mudar algumas atitudes para ter mais energia positiva em seus projetos.

Preocupe-se com seu bem-estar financeiro, mas planeje bem os negócios. Serão dias de muita alegria e muitas surpresas, ainda mais porque é a época de comemorações e mudancas para melhor.

A sorte está ao seu lado. Não seja mais tão dramático com sua vida amorosa, tente levar mais leve e sem tantas complicações, lembre-se que o amor não funciona com o medo e deixe-se amar.

Escorpião

Semana que pode render um dinheiro extra; tente não brigar no trabalho e principalmente no dia 27 de setembro de 2022 porque as energias estarão intensas.

Previna qualquer doença física e emocional; hora de colocar todos os seus sentimentos em ordem e buscar ajuda se necessário.

Dias de pressa para solucionar problemas que tiram seu pensamento e energia; tente resolver uma situação e recomece para ter um melhor desempenho em seu trabalho.

Você analisará passar o tempo sem um parceiro, poia se tornou mais forte e capaz de aprender com a própria solidão.

Sagitário

Esta semana você terá surpresas agradáveis, principalmente na vida financeira. A sorte estará do seu e importante aproveitar.

Não confunda amor com amizade e coloque seus sentimentos em ordem; decida se quer que a outra pessoa faça parte da sua vida ou não. Cuide de seus animais de estimação.

Você é um dos signos mais fortes mentalmente e pode atrair o sucesso e abundância com o pensamento.

Seu carisma e simpatia significam que você sempre tem portas abertas em todos os lugares. Os sagitarianos solteiros terão um novo amor de Áries , Leão ou Capricórnio.

Capricórnio

Hora de tomar decisões importantes para sua vida. O universo o ajudará a ter mais sorte em tudo relacionado ao trabalho e projetos de negócios.

Você estará ciente da sua família e se aproxima de algumas pessoas. Uma doença é superada ou algo que o aflige é resolvido.

Lembre-se de que os pensamentos geram sentimentos, então pense positivamente e continue no caminho do sucesso.

Tenha cuidado com dores nas costas ou na cintura; tente não carregar coisas pesadas. Não seja mais tão rancoroso e aprenda a deixar ir o que não era para você.

Aquário

Momento de crescer em todos os sentidos e ter uma existência terrena melhor. As crises são abordadas para que você possa seguir em frente e não ficar preso em situações que você não pode resolver.

Lembre-se que seu signo transmite poder e carisma; isso o ajudará a ser recompensado por tudo o que dado. Uma dose extra de tranquilidade para progredir em sua vida.

Semana para continuar com muito trabalho e mudanças com relação às pessoas. Tente não dormir demais e movimente-se para atrair o melhor; boa hora para se exercitar e tentar viver de forma saudável.

Peixes

Momento de expressar e compreender o poder dentro de você para alcançar a abundância. A felicidade virá força e pode atrair a pessoa ideal em sua vida.

Encontro com o amor verdadeiro para que seu coração tenha paz. Poder de atrair o que deseja. Semana de tomar as rédeas e enfrentar bravamente os problemas que surgem em seu caminho.

Cuidado com as mentiras de seu parceiro e amigos ao seu redor; não acredite tanto neles e busque a verdade. Evite cair em tristeza.

