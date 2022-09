Google “vazou” seleções que estarão na final da Copa do Mundo; confira

Faltam poucos dias para a bola rolar em campo no Catar, país que recebe a próxima edição da Copa do Mundo. Com a proximidade e o aumento das buscas pelo assunto, torcedores e internautas em geral descobriram algo inusitado.

Uma das surpresas que mais têm chamado atenção é o time que vai jogar a grande final da Copa 2022. Isso porque, geralmente, a escalação para o jogo só é possível depois de as semifinais terminam.

Mas isso não parece atrapalhar os planos da seção de Eventos do Google. Um internauta descobriu que o serviço já tem a “previsão” prontinha desse momento.

Quem busca por “Lusail Iconic Stadium” (estádio que recebe o jogo final) e vai até a sessão de próximos eventos, encontra o jogo “Brazil x France” agendado para o dia 18 de dezembro - mesma data em que a verdadeira final acontece.

Veja um vídeo que contém os prints:

Trata-se, na verdade, de um erro do sistema. Contudo, não dá para saber de onde esse engano surgiu e como esse dado entrou para o banco que alimenta o Eventos do Google.

Com a ampla repercussão que o vídeo ganhou desde a última sexta-feira (24), a empresa removeu o evento, em uma tentativa de evitar possíveis teorias da conspiração.

Porém, pelas redes sociais, os internautas começaram a brincar com a suposta “previsão” mesmo assim.

“Eu tenho um posto salvo desde 2018, um cara postou no Facebook que o Brasil seria campeão da Copa do Mundo 2022 em cima da França, vencendo de 3x0″, relembrou um usuário.

“Não há essa possibilidade por conta do chaveamento”, aponta outro, que completa: “e outra, ‘Os Simpsons’ já previram que a final será Portugal x México”.

