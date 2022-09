Esses são os 5 perfumes da Avon obrigatórios na sua coleção

A Avon é uma das marcas mais conhecidas pelos brasileiros e conquista não somente pelo seu aroma, mas também pelo custo-benefício. Pensando no fato que ela está presente em diversos lares, o canal ‘Um Cheiro’ listou 5 ótimos perfumes da marca que não podem faltar em uma coleção. Confira.

Far Way Royale

Far Away é uma das linhas femininas mais conhecidas da marca e o aroma ‘Royale’ é o mais indicado para quem gosta de ‘perfume bomba’, que marca o ambiente e chama a atenção. Ideal para dias mais frios.

As notas de topo são Extrato de Coentro, Ameixa e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Flor de Laranjeira e Néroli tunisiano e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Mirra e Bálsamo do Peru.

Incandessence Lotus

Saindo dos perfumes potentes e indo para os mais suaves, Incandessence Lotus é um ‘perfume de princesa’, com abertura floral e com notas frutais e frescas. Fixa em torno de cinco horas e projeta por uma hora, ou seja, mais intimista.

As notas de topo são Marmelo, Amora e Hera. As notas de coração são Lótus, Peônia e Lírio-do-Brejo e as notas de fundo são Almíscar, Violeta, Baunilha e Notas Amadeiradas.

Pur Blanca Harmony

Um perfume fresco, que exala a sensação de banho tomado. As notas que se sobressaem são as florais, mas também possui frutas em sua composição. Marca presença, mas de forma sublime.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes femininos importados que fazem sucesso no Brasil

As notas de topo são Pera, Cítricos, Cassis e Bergamota. As notas de coração são Notas Aquáticas, Lótus, Peônia, Lírio-do-Vale e Violeta e as notas de fundo são Almíscar, Madeira de Cashmere, Notas Amadeiradas e Sândalo.

Luiza by Luiza Brunet

Essa é uma das linhas mais vendidas da marca. É uma fragrância mais sensual, ideal para encontros.

As notas de topo são Sândalo, Notas Frutadas e Pera. As notas de coração são Íris, Jasmim Sambac e Pétalas de Frésia e as notas de fundo são Sândalo, Âmbar e Almíscar.

Morena Flor

Segundo Camila, apresentadora do canal, essa é uma fragrância que não deve ser adquirida sem antes conhecer o perfume, pois algumas mulheres dizem que seu aroma é ‘enjoativo’, em virtude da nota de baunilha.

As notas de topo são Óleo de Laranja e Notas Verdes. As notas de coração são Patchouli ou Oriza e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo, Musgo e Almíscar.

