Conheça Flora, a primeira influenciadora digital criada por Inteligência Artificial (IA)

“Nada como um dia no parque e um bom livro para melhorar as notas”, disse Flora, em sua primeira postagem no Instagram, onde uma foto mostra uma jovem de bruços lendo um livro em um parque.

A postagem foi feita há quatro meses, mas muitos não notaram na época que não se tratava de uma jovem humana, mas de um avatar, a primeira influenciadora digital criada por Inteligência Artificial (IA).

Flora compartilha seus hobbies, hobbies e mais detalhes de seus assuntos atuais, assim como qualquer influenciador real faria, mas na verdade quem está por trás dessa entidade digital é o dono de uma das maiores agências colombiana, Camilo Rodríguez, da Dirty Kitchen e da agência Goldfish.

“Hoje a inteligência artificial nos ajuda a contar histórias de uma forma diferente e por isso quisemos tentar. A Flora nasceu nesse exercício de criação das duas empresas”, disse Rodríguez.

Apesar de possuir apenas 1,5 mil seguidores no Instagram, Flora já colabora com empresas da América Latina em uma tendência de figuras digitais que vem ganhando espaço nas redes em todo o mundo.

O objetivo, segundo seu criador, é “conectar-se com pessoas que vivem descobrindo o mundo de diferentes maneiras”

“Sentindo fofoeee! Primeira foto com a língua de fora e um grande sorriso. Estou aprendendo novas maneiras de sorrir e estou morta hahaha isso é tão legal. Não pare de sorrir! “, diz em outro post.

Além de Flora, existem outras figuras virtuais que estão chamando a atenção desde o final da pandemia, como Lil Miquela, um robô de 19 anos da empresa Brud, em Los Ángeles, Califórnia, e a Shudu, a primeira supermodelo digital que fez parte da campanha armain Virtual Army. (Com FayerWayre)