Aogashima, uma ilha pertencente ao Japão e a 358 quilômetros de Tóquio seria interessante apenas por sua beleza, mas dois fatos deixam a localização ainda mais interessante: no local existe um vulcão com uma cidade dentro de aproximadamente 200 habitantes.

O vulcão Ikenosawa, de 1,5 quilômetros de diâmetro, ainda está ativo e, segundo o site Clarín, duas erupções já mataram diversas pessoas, a primeira em 1781 e a segunda em 1785, onde a população era de aproximadamente 300 pessoas. Quem sobreviveu deixou o local, mas cinco anos mais tarde outras 100 já haviam retornado para a aldeia.

Para chegar até a ilha, que se encontra praticamente isolada, é preciso se locomover de helicóptero ou barco e ainda assim é difícil ancorar, já que existem depósitos de rochas vulcânicas cercando toda a ilha. Caso a visita seja de helicóptero, a aeronave parte da Ilha Hachijojima, que fica a 64 quilômetros e tem voos diários conectando a Tóquio. O ‘Tokyo Island Shuttle’ faz apenas uma viagem por dia com no máximo nove passageiros chega no local em 20 minutos, com o custo de US$ 100, cerca de R$ 538,77 (conversão feita em 26 de setembro às 13h de Brasília). Já a balsa se chama ‘Aogashira Maru’ e faz de quatro ou cinco viagens semanais no valor de US$ 25 ou R$ 134,69 (conversão feita em 26 de setembro às 13h de Brasília).

Cidade com 200 pessoas foi construída dentro de vulcão. Veja se essas pessoas correm risco Imagem: reprodução Clarín

LEIA TAMBÉM: Acompanhe ao vivo: NASA vai tentar ‘desviar’ asteroide provocando colisão gigantesca no espaço; salvar o planeta de uma possível destruição

Vantagens

Uma das vantagens de se morar em um vulcão são as fontes terminais ativas durante todo o anos, graças aos vapores que saem do vulcão. Uma arte culinária local é caminhar até as bordas da cratera interna para fritar ovos diretamente do chão.

O local também oferece renda aos moradores a partir de um sal único, feito nas bordas externas da cratera, com a água do mar, rica em minerais e cálcio. Além do sal, outra grande indústria local é o turismo, que apresenta aos curiosos ruas pavimentadas, escola, correios, saunas, campings, restaurantes e bares.

O mês com maior presença de turistas é agosto, em virtude das férias de verão e por causa das chuvas de meteoros possível de ser avistada em um observatórios no topo da ilha.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Vidente afirma que extraterrestres são responsáveis por mudança climática e comenta ‘OVNI do Chile’

⋅ Veja as curiosidades sobre a ‘Cidade Perdida’ nas profundezas do oceano que pode explicar a origem da vida na Terra

⋅ NASA alerta sobre asteroide ‘apocalíptico’ que passará próximo da Terra em novembro; ‘potencialmente perigoso’