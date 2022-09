Acompanhe ao vivo: NASA vai tentar ‘desviar’ asteroide provocando colisão gigantesca no espaço; salvar o planeta de uma possível destruição

A espaçonave do Teste de Redirecionamento de Asteroides Duplos (DART) colidirá intencionalmente com Dimorphos, a lua do asteroide de Didymos, nesta segunda-feira (26), em uma importante missão espacial.

Como detalhado pela NASA, embora o asteroide não represente ameaça para a Terra, este é o primeiro teste do mundo da técnica de impacto cinético, usando uma espaçonave para desviar um asteroide para defesa planetária.

NASA vai tentar ‘desviar’ asteroide provocando colisão gigantesca no espaço; salvar o planeta de uma possível destruição

O DART, que é a primeira tentativa do mundo de mudar a velocidade e o caminho do movimento de um asteroide no espaço, testa um método de deflexão que pode ser útil se tal necessidade surgir no futuro para defesa planetária.

Como detalhado pela NASA, a espaçonave DART foi projetada para operar de forma totalmente autônoma durante a aproximação do terminal.

Em outubro, a equipe usará novamente telescópios terrestres em todo o mundo para procurar eventos mútuos e calcular a nova órbita de Dimorphos, esperando que o tempo que leva o asteroide menor para orbitar Didymos tenha mudado em vários minutos.

Acompanhe ao vivo pela NASA

É possível acompanhar ao vivo o choque da espaçonave DART da ANSA contra o asteroide.

A colisão deve ocorrer às 21h14 (horário de Brasília). Confira ao vivo neste link da NASA:

Texto com informações da Agência Espacial Americana