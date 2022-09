Telescópio Hubble da NASA flagra explosão espacial e registro espetacular viraliza; confira captura

Um manto de gás e poeira espesso envolve uma estrela jovem e brilhante nesta imagem captada pelo Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA.

Como detalhado pela NASA, a Wide Field Camera 3 do Hubble inspecionou um jovem objeto estelar, a mais de 9.000 anos-luz de distância na constelação de Touro, para ajudar os astrônomos a entender os primeiros estágios da vida de estrelas massivas.

Este objeto – que é conhecido pelos astrônomos como IRAS 05506+2414 – pode ser um exemplo de um evento explosivo causado pela ruptura de um sistema estelar jovem e massivo.

Os discos rodopiantes de material que cercam uma estrela jovem são geralmente canalizados para saídas gêmeas de gás e poeira da estrela.

No caso do IRAS 05506+2414, no entanto, um spray de material em forma de leque viajando a velocidades de até 217 milhas por segundo (350 km por segundo) está se espalhando para fora do centro desta imagem.

Telescópio Hubble da NASA flagra explosão espacial e registro espetacular viraliza

Como detalhado pela NASA, os astrónomos recorreram à Wide Field Camera 3 do Hubble para medir a distância ao IRAS 05506+2414.

Embora seja possível medir a velocidade do material que se afasta da estrela, os astrônomos não podem dizer a que distância da Terra a estrela realmente está a partir de uma única observação.

Para determinar a distância da estrela, eles mediram a distância que o fluxo de saída viaja entre imagens sucessivas. A partir daí puderam inferir a distância até o IRAS 05506+2414.

Ainda de acordo com as informações, conhecer sua distância permite aos astrônomos determinar o quão brilhante é a estrela e quanta energia ela está emitindo e, portanto, estimar sua massa – todas as informações vitais para determinar a origem do fluxo incomum desta jovem estrela brilhante. Confira:

Texto com informações da Agência Espacial Americana