O ‘jogo da forca’ é uma atividade conhecida por diversas gerações. Além de toda a diversão proporcionada, ela também serve para estimular sua habilidade de associação. Ao seguir as dicas, você pode imaginar qual é o resultado, com base no raciocínio sobre o que poderá ser a palavra oculta.

Abaixo, você verá um quadro exposto, com apenas algumas letras inseridas, sendo uma atividade adaptada para este artigo. Claramente, é difícil mensurar o que poderá ser à primeira vista. Contudo, analise bem o quadro e tente adivinhar. Confira:

Apenas quem tem o raciocínio de um chimpanzé consegue associar a palavra deste quadro (Metro World News)

Dicas

Se você acredita ter chegado ao resultado, sem ao menos ter conferido às dicas, realmente possui uma capacidade de percepção impressionante! Sem contexto, adivinhar o que pode estar no quadro é um completo tiro no escuro. Caso não tenha descoberto do que se trata, vamos às dicas do desafio.

Dica número 1: Período que acontece todos os anos durante alguns meses.

Dica número 2: Tem a ver com o clima floral e temperatura amena.

Não encontrou? Veja abaixo mais algumas letrinhas inseridas na imagem. Quem sabe agora sua mente não colabore um pouco mais?

Apenas quem tem o raciocínio de um chimpanzé consegue associar a palavra deste quadro (Metro World News)

Dica número 3: Se trata de uma estação do ano.

Chegou ao resultado? Não? Abaixo você confere a resposta!

Resposta: PRIMAVERA.

Apenas quem tem o raciocínio de um chimpanzé consegue associar a palavra deste quadro (Metro World News)

Somente os que possuem a inteligência de um golfinho são capazes de associar a palavra do quadro

Outro 'jogo da forca' relacionado a animais chegou ao Metro World News e apenas os que possuem o raciocínio de um golfinho pode concretizar o teste sem conferir aos resultados. Você faz parte desse grupo? Descubra ao analisar a figura abaixo!

Somente os que possuem a inteligência de um golfinho é capaz de associar a palavra do quadro (Metro World News)

Para conferir se a resposta que você entregou está correta com a do teste, clique neste link e confira agora mesmo!

