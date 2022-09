Veja as curiosidades sobre a ‘Cidade Perdida’ nas profundezas do oceano que pode explicar a origem da vida na Terra

Veja as curiosidades sobre a ‘Cidade Perdida’ nas profundezas do oceano, descoberta nos anos 2000 Imagem: reprodução Science Alert (D. Kelley/UW/URI-IAO/NOAA).

Descoberta por cientistas nos anos 2000 a mais de 700 metros da superfície, o local conhecido como ‘Campo Hidrotermal da Cidade Perdida’ fica perto de uma montanha submarina a oeste da Dorsal Meso-Atlântica. É considerado um dos ambientes com ventilação de vida mais conhecido do oceano. De acordo com cientistas, a ‘construção’ feitas de variações de pequenas pilhas de cogumelos até um grande monólito de 60 metros de altura reage a mais ou menos 120 mil anos de água do mar com hidrogênio, metano e outros gases.

Na rachaduras e fendas, hidrocarbonetos alimentam novas comunidades microbianas mesmo sem a presença de oxigênio. Já as ‘chaminés’ podem expelir gases quentes de até 40 graus, transformando o lugar propício para caracóis e crustáceos, ou ainda a presença rara de caranguejos, camarões, ouriços-do-mar e enguias.

Mesmo sendo considerado um lugar muito bonito e repleto de vida, pesquisadores alertam para a proteção. Segundo o site Science Alert, mesmo existindo outros campos como este em diversas partes do oceano, esse é o único encontrado por veículos operados remotamente.

A formação levanta questionamentos sobre a criação da vida na Terra, já que os hidrocarbonetos produzidos pelos respiradouros da ‘Cidade Perdida’ não foram formados a partir do dióxido de carbono atmosférico ou da luz solar, mas por reações químicas no fundo do mar. Isso deixa aberto a possibilidade da vida ter se originado em um habitat parecido com este.

“Este é um exemplo de um tipo de ecossistema que pode estar ativo em Encélado ou Europa neste segundo”, disse o microbiologista William Brazelton ao The Smithsonian, referindo-se às luas de Saturno e Júpiter.

Em 2018 foi anunciado que a Polônia ganhou direitos e poderia minerar o mar profundo ao redor do local. Mesmo que não haja recursos para serem retirados da região, a movimentação ao redor pode ter consequências não intencionais para a construção. Por isso, especialistas pedem para que a ‘Cidade Perdida’, seja lista como Patrimônio da Humanidade, afim de protegê-la.

