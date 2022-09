Perfumes de princesa: essas 7 fragrâncias nacionais são delicadas e elegantes

Se você é uma mulher mais delicada, mas ao mesmo tempo elegante, e deseja adquirir um perfume que combina com essa características, a youtuber Thaís Nakatu listou os 7 perfumes nacionais que vão te fazer se sentir uma princesa. Confira:

Ana Furtado - Jequiti

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Rosa, Jasmim Sambac e Frésia e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Baunilha e Vetiver.

Sparkling Attitude - Avon

A nota de topo é Cítricos. A nota de coração são Notas Florais Frutadas e as notas de fundo são Sândalo e Baunilha.

Fairy - Nuancielo

As notas de topo são Lichia, Ruibarbo, Noz-moscada e Bergamota. As notas de coração são Rosa Turca Vermelha, Peônia, Petalia, Baunilha e Almíscar e as notas de fundo são Vetiver, Cashmeran e Cedro.

Jardin des Roses - Mahogany

As notas de topo são Notas Verdes, Groselha Preta, Laranja e Tangerina. As notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale, Frutas, Jasmim e Frésia e as notas de fundo são Almíscar, Cedro, Sândalo e Âmbar.

Cassili Fun - Par Fun

Possui notas de Groselha Vermelha, Notas Florais, Jasmim, Manga, Fava Tonka, Baunilha e Ameixa.

Glamour Just Shine - O Boticário

As notas de topo são Pimenta Rosa, Pera, Bagas Vermelhas, Flor de Pêssego e Bergamota. As notas de coração são Notas Solares, Magnólia, Íris, Jasmim Sambac e Jasmim e as notas de fundo são Pralinê, Sal, Âmbar, Sândalo, Patchouli ou Oriza, Almíscar e Vetiver.

Flor de Cerejeira - Tiê Perfumes

As notas de topo são Groselha Preta, Frésia e Cereja. as notas de coração são Flor de Cerejeira e Lírio-do-Vale e as notas de Base são Pau-Rosa, Almíscar e Âmbar.

