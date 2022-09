Omeprazol: essa é a maneira correta de tomar o remédio para que ele tenha um melhor efeito contra a azia

Utilizado para combater problemas no estômago, como a azia, o omeprazol só deve ser vendido sob prescrição médica e o consumo excessivo pode trazer consequência graves para a saúde. Por isso, segundo o site Meganotícias, existe uma maneira correta de tomar o remédio.

O omeprazol tem o intuito de inibir o ácido estomacal, sendo também utilizado para tratar doenças como esofagite e úlceras gástricas. Segundo o site em inglês especializado em saúde, NHS UK, é recomendo tomar o medicamento preferencialmente pela manhã e uma vez ao dia, sendo seguro o consumo de estômago vazio.

O que o uso desenfreado e omeprazol pode causar?

O uso em excesso do medicamento pode causar sintomas mais comuns, como resfriados, dor de cabeça, dor de estômago, congestão nasal, constipação ou diarreia, sendo todos dentro dos parâmetros normais. Contudo, efeitos mais graves podem ser observados, sendo eles:

Visão turva;

Confusão;

Boca seca;

Vermelhidão (rosto corado);

Dor de cabeça;

Sudorese.

Veja outros 5 remédios para tratar a dor no estômago

Segundo o site Tua Saúde, esses são os 5 tipos de medicamentos mais comuns para tratar as dores no estômago:

Antiácidos

Eles agem neutralizando de forma rápida o ácido no estômago, aliviando temporariamente a dor estomacal. Os efeitos colaterais são diarreia, prisão de ventre, náuseas, vômitos, entre outros, e não são recomendados para menores de 12 anos.

LEIA TAMBÉM: Quer ter mais energia? Estes são os 10 alimentos que podem te ajudar em sua rotina

Inibidores da produção de ácido

Já os inibidores de produção de ácido, como o próprio nome diz, diminuem a quantidade de ácido que o estômago produz, reduzindo o desconforto. O omeprazol entra nessa categoria. O uso sem a indicação médica pode causar problemas nos rins, dor de cabeça, diarreia, formação de bolinhas na pele, dor abdominal, dor muscular ou deficiência de vitamina B12.

Aceleradores do esvaziamento gástrico

Agem com o intuito de aumentar os movimentos do intestino, acelerando o tempo que a comida permanece no estômago. Os efeitos colaterais são diminuição da pressão arterial, agitação, nervosismo, sonolência, entre outros.

Além das citadas, outras duas categorias de remédio são protetores gástricos e antibióticos.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Doença de Alzheimer: veja os sintomas e entenda se você ou algum familiar pode apresentar a condição

⋅ Cabelo caindo? Veja os sinais que indicam que você sofre de falta de vitaminas

⋅ Gonorreia: estes são os sintomas que podem alertá-lo que você sofre da infecção sexualmente transmissível