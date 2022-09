Maracujá com melão: Bebidinha caseira para emagrecer de vez (Reprodução/Freepik - jcomp)

Perder peso de forma saudável não é uma tarefa impossível. Quando se há comprometimento, o resultado é certeiro. Além disso, o processo não precisa ser ruim. Basta substituir a alimentação por alimentos ricos em nutrientes, além de serem saborosos.

Também é importante considerar as atividades físicas, pois os resultados de seu processo serão potencializados. Extraído do portal Nueva Mujer, trouxemos uma receitinha maravilhosa com maracujá para você se deliciar, relaxar e perder peso.

As frutas são essenciais quando se quer ter bons hábitos alimentares. Eles também são uma boa opção para adicionar à sua dieta equilibrada.

O maracujá é uma fruta com poucas calorias, ideal para purificar o corpo e combater a ansiedade. Tem um alto potencial para eliminar aqueles quilos extras. O melão também é outro alimento que casa perfeitamente.

Por que maracujá é bom:

Contém fibra:

Devido ao seu alto teor de fibras, favorece um melhor funcionamento dos intestinos e purifica o corpo, além de conseguir saciar rapidamente.

Ajuda a combater o colesterol e a reduzir o peso:

Esta fruta é rica em fitoesteróis, elementos que contribuem para a redução do colesterol de forma natural.

Ao combinar o consumo de suco de maracujá com exercícios, reduz o peso sem prejudicar a saúde.

Papel do melão na receita:

O melão é um excelente depurativo e combinado com o maracujá vai te ajudar a emagrecer. Com nutrientes que previnem a osteoporose, o melão é rico em vitamina K, cálcio e zinco.

Vamos à receitinha?

Bebidinha caseira de maracujá com melão

Ingredientes:

Meio melão;

Dois maracujás;

Água.

Modo de preparo:

Corte os maracujás ao meio.

Retire a polpa e bata com água e melão.

Peneire e adoce com mel a seu gosto.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar ou orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

