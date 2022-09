Esses 6 perfumes nacionais possuem qualidade de importados

Se você gosta de perfumes masculinos importados, porém considera os valores muito altos, é possível encontrar aromas parecidos na própria perfumaria nacional. O canal do Youtube ‘Style Scent’ separou uma lista com 3 aromas da Natura e 3 da O Boticário que se inspiram ou possuem perfumes no seu acervo que lembram clássicos importados. Confira:

Quasar Brave - O Boticário

Sauvage, da grife Dior, possui diversos perfumes inspirados, e Quasar Brave é um deles. As diferença dos aromas estão nas saídas, mas com o passar do tempo eles se assemelham.

As notas de topo são Pimenta, Bergamota, Lavanda, Pera, Toranja e Rosa. As notas de coração são Chá Preto, Gerânio e Magnólia e as notas de fundo são Âmbar, Cedro, Sândalo, Musgo de Carvalho e Patchouli ou Oriza.

Homem Cor.Agio - Natura

A linha Homem da marca Natura é uma das mais conhecidas do público masculino. Para os fãs da fragrância 1 Million, de Paco Rabanne, o aroma de Cor.Agio é muito parecido, sendo ideal para eventos noturnos.

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada, Canela, Maçã, Hortelã, Bergamota, Toranja e Pimenta Rosa. As notas de coração são Rosa, Couro, Lavanda, Lírio-do-Vale e Angélica e as notas de fundo são Âmbar, Cumarina, Cedro, Ládano e Copaíba.

Zaad Mondo - O Boticário

Logo no seu lançamento, em 2017, muitos especialistas e colecionadores de perfumes diziam que a fragrância se assemelhava ao Bleu de Chanel, contudo, para o apresentador do canal, eles se aproximam em apenas algumas notas, contudo as propostas são diferentes. Enquanto Zaad possui notas mais abertas, como a de lavanda, Bleu é mais ‘obscuro’ e poderoso.

As notas de topo são Junípero ou zimbro, Notas Aquáticas, Notas Ozônicas, Maçã Verde, Cítricos e Cardamomo. As notas de coração são Maçã Vermelha, Gerânio, Violeta, Sálvia, Frésia e Lavanda Azul e as notas de fundo são Vetiver, Nagarmota ou Óleo de Cipriol, Cedro, Patchouli ou Oriza, Clearwood®, Sândalo e Almíscar.

Essencial Mirra - Natura

As notas de topo são Elemi, Pimenta Preta, Cardamomo, Coentro Verde, Bergamota e Limão. As notas de coração são Trigo, Ameixa, Cenoura e Davana e as notas de fundo são Mirra, Âmbar, Tabaco, Baunilha, Bálsamo-de-Tolu, Fava Tonka, Bálsamo do Peru, Patchouli ou Oriza, Cashmeran e Ládano.

O aroma lembra o perfume de nicho Tobacco Oud, de Tom Ford.

Uomini - O Boticário

Duas fragrâncias ‘mais velhas’ lançadas nos anos noventa: Uomini e Dolce e Gababana Pour Homme, perfume que inspirou o nacional. Nas primeiras versões, o perfume do Boticário não era apenas parecido com Dolce e Gababana Pour Homme, mas também possuía um melhor desempenho, mas isso mudou com os anos, com o desempenho atual sendo abaixo do esperado.

Homem Tato - Natura

A fragrância Homem Tato, da Natura, é conhecida entre os especialistas como ‘a Bvlgari Man in Black brasileira’, possui um aroma muito próximo ao importado.

As notas de topo são Pimenta Preta, Cardamomo, Açafrão e Pataqueira. As notas de coração são Íris, Sândalo, Cashmeran e Patchouli ou Oriza e as notas de fundo são Couro, Cumarina, Âmbar e Almíscar.

