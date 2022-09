“Conheci o amor da minha vida no metrô durante uma viagem de três dias a Paris”. Veja o relato dessa relação que já dura seis anos Imagem: reprodução The Mirror (arquivo pessoal)

Mais um dia comum andando de metrô transformou completamente a vida do casal Andye e Steven. Eles ainda não se conheciam e estavam em um trem em Paris, em setembro de 2016. Andye, de 25 anos, é nascida no Haiti e criada nos Estados Unidos e havia acabado de concluir o mestrado em Amsterdã. Ela estava com uma viagem marcada para Portugal, mas um erro da companhia área fez com que ela perdesse o voo. Sendo assim, no último minuto, resolveu viajar para a capital francesa. E assim a sua vida mudou.

Conforme relato ao ‘The Mirror’, ela iria ficar três dias no lugar e enquanto andava de metrô, viu um homem entrando no mesmo vagão que ela estava. “Ele se sentou na minha frente. Eu o notei quando ele subiu, mas só prestei mais atenção quando ele se sentou na minha frente”, diz a mulher.

Pelos 15 minutos seguintes, Andye e o ‘estranho’ encararam um ao outro, olhando e desviando logo em seguida. Ela explica que, em um determinado momento, ele movimentou os lábios e ela tirou os fones para perguntar o que ele havia dito.

“Ele começou a me perguntar se eu era estudante por causa da mochila quando estávamos passando por uma universidade e também me perguntou em qual estação eu iria descer e se ele poderia ir comigo. Achei estranho, mas acho que a energia dele me deixou à vontade”.

Andye relata que então o homem então se apresentou, disse que se chamava Steve e que era da República Centro-Africana. Em seguida, ele perguntou se poderia carregar a mochila da mulher, e ela respondeu que não, com medo dele roubá-la. “Na minha cabeça eu estava me perguntando se ele estava tentando me roubar. Eu estava muito vigilante. Ele insistiu e porque eu me senti à vontade. Acabei lhe dando a mochila e ele não fugiu.”

Conversando, descobriram que eles estavam estudando sobre o mesmo assunto e Andye resolveu dar o seu número de telefone ao rapaz. Um dia antes dela ir embora de Paris, eles se encontraram e após ela voltar para os Estados Unidos, mantiveram um relacionamento à distância.

Eles se casaram três anos depois e atualmente moram juntos na Flórida, onde Steven está aprendendo a falar inglês. “Perguntei a ele no primeiro encontro se ele conversava com as pessoas no metrô. Ele disse que nunca presta atenção às outras pessoas normalmente”, comenta Andye.

“Seis anos depois, ainda estou chocada. Se eu tivesse seguido meu plano de viagem para aquele mês, não estaria em Paris naquele dia. Às vezes olho para meu marido e penso ‘oh meu Deus, sou casada com um estranho. conheci em um trem’”, finaliza.

