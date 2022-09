4 truques para remover fiapos das roupas

Os fiapos podem revelar o quão desgastado a sua roupa está. Essas bolinhas e linhas geralmente aparecem em roupas fabricadas em algodão ou lã enrolados sobre si mesmo e pode causar muito incomodo para quem usa, mesmo sendo detalhes microscópicos. Contudo, até mesmo roupas novas podem apresentar esses detalhes e para se livrar disso, existem alguns truques. Confira:

A primeira dica para evitar os fiapos é sempre lavar as roupas do avesso, dessa forma as bolinhas não se soltam e vão parar em outras peças.

Um segunda dica é utilizar vinagre branco destilado na máquina de lavar. Segundo o site Apartment Therapy, uma xícara adicionada ao último ciclo de enxague pode ajudar a soltar os fiapos presos nas roupas.

Caso você já tenha tirado as roupas da máquina e percebeu que elas estão cobertas de fiapos, você pode colocá-las na secadora, caso sejam liberadas para isso, juntamente com um pano de microfibra ou toalha. O tecido vai ‘atrair’ os fiapos soltos, segundo o site The Spruce.

Por último, a ideia mais simples é utilizar uma fita crepe ou adesiva para tirar os fios um por um. Mas certifique-se que o material não tenha muita cola para não danificar o tecido.

Veja outras dicas para preservar as roupas por mais tempo, segundo o blog Ana Maria Braga:

Absorva a umidade dos armários;

Evite o alvejante;

Não coloque sabão demais;

Separe as roupas por tipo;

Use vinagre para o jeans não desbotar;

Evite água quente;

Lave roupas íntimas à mão;

Não deixe de molho por muito tempo;

Não passe roupa suja.

