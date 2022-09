Somente pessoas muito atentas conseguem encontrar três maçãs entre os tomates

Ao desenhar uma maçã, são poucos os detalhes que as diferenciam de um tomate, certo? Neste desafio visual é preciso ser muito analítico: somente três maçãs foram escondidas entre dezenas de tomates.

Será que você consegue identificá-las?

Veja a imagem novamente:

Descubra três maçãs entre os tomates (Foto: Dudolf)

O desafio foi divulgado pelo portal The Sun US, que destaca que somente pessoas com visão de falcão conseguiriam enxergá-lo rapidamente.

Já a ilustração original foi criada pelo cartunista húngaro Gergely Dudas, que se dedica a fazer diversos desenhos no estilo “Onde Está Wally?”.

Achou complicado? Uma dica é distinguir as folhas que acompanham o tomate no alto da única folha que geralmente é desenhada junto com uma maçã.

E agora, você conseguiu achar?

Confira a resposta:

Descubra três maçãs entre os tomates (Resolução) (Foto: Dudolf)

