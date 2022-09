Relacionamento: 3 provas de que você não se AMA o suficiente para se relacionar

Embora seja maravilhoso amar alguém e ser correspondido, essa sensação jamais suprirá o amor-próprio. Além disso, a falta dele pode criar uma dependência emocional sob o parceiro, causando diversas questões psicológicas negativas no futuro.

Entrar em um relacionamento não é algo que pode ser feito com base no calor do momento. Além de fazer parte de uma decisão madura, é necessário que haja o amor-próprio em primeiro lugar para, assim, evitar possíveis dependências emocionais.

Além de avaliar o parceiro da relação, é preciso se autoavaliar em primeiro lugar. Desta forma, poderá dizer se está pronto para embarcar em um compromisso amoroso.

Se você entrou neste artigo, provavelmente sente que não se ama o suficiente para entrar em uma relação e veio descobrir o porquê disso. Extraído do portal Nueva Mujer, abaixo você confere as três possíveis causas da falta do seu amor-próprio.

1. Você ainda não superou seu parceiro antigo

Você tem que ter certeza de que superou seu passado, além de não forçar as coisas com as pessoas que aparecem? Parceiros não devem servir como tapa-buraco. Se este for o seu caso, está desrespeitando à nova pessoa e a si mesmo.

Ir passo a passo permite fechar ciclos, curar feridas e tomar a decisão de dar seu coração pelas razões certas. Viva seu processo de escassez sem atuar com a irresponsabilidade afetiva.

2. Você está disposto a ter relações rasas por influência

Em diversos casos, não estamos realmente dispostos a dar tudo ou nos esforçar ao máximo para que o relacionamento prospere. Como consequência, as conexões são rasas e fracas.

Do mesmo modo, nos deixamos influenciar pelo nosso círculo social, um sentimento de solidão ou desejo sexual.

Nenhum desses três deve ser fatores para entrar em um relacionamento. É primordial que exista: amor, tempo, comprometimento, disposição, paciência, energia emocional e realização de objetivos juntos.

3. Você não se importa com o aprendizado das experiências passadas – e não os leva consigo

Identificar as falhas dos compromissos anteriores e tentar não repetir os erros é uma peça fundamental. Com isso em mente, você irá perceber se foi desconfiança, falta de tempo ou queda na monotonia.

Ignorar tudo isso para viver uma “paixão” sem maturidade é um grande sinal de falta de amor-próprio.

Também é importante analisar que tipo de relacionamento você procura e se ambos partilham da mesma conexão. Se for uma aventura ou algo sério, os dois devem ter esse acordo muito bem esclarecido. Essa é uma maneira segura de proteger seu coração, não perder tempo e incentivar a comunicação.