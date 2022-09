Os signos que devem lidar com uma intuição poderosa

A habilidade de pressentir coisas pode ser maior ou menor em algumas fases da vida. Pensando nisso, durante este fim de semana alguns signos precisarão lidar com uma intuição poderosa.

Confira quais são e como isso tende a acontecer:

Áries

A intuição aumenta e é importante ter hábitos mais saudáveis e positivos para poder se conectar positivamente. Sinais sobre mudanças e comportamentos que precisam ser transformados podem chegar e pedem cautela; comece a se encorajar e descobrir suas verdadeiras intenções para se conectar com o que realmente importa.

Libra

A vida espiritual pode se tornar seu foco, pois a intuição pode aumentar consideravelmente. Fique de olho nos sonhos que podem trazer mensagens muito importantes, principalmente relacionadas aos sentimentos e caminhos do seu coração. Tome essas lições com sabedoria e se oriente se for necessário. A confiança o ajudará a redefinir algumas rotas e desvendar verdadeiros propósitos.

Veja mais: O que cada signo desapegar com a entrada do Sol em Libra 2022

Escorpião

Este é um momento de muita conexão com pessoas e espíritos afins. A intuição estará em alta e marca o início de uma fase importante para o escorpiano, pois a ascensão virá. A iluminação e sexto sentido podem ficar mais evidentes no domingo e é preciso definir intenções e compreender onde é preciso focar ou transformar. Prepare-se e não se feche para os sinais!

Aquário

A atenção com os detalhes aumenta e a intuição pode ficar ainda mais aguçada. É hora de compartilhar o seu melhor com as outras pessoas ou focar em seus projetos mais especiais. As ideias tendem a fluir e sementes prometedoras são plantadas. Não deixe de fazer planos e tomar as rédeas do seu destino.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!