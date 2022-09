NASA vai tentar ‘desviar’ asteroide provocando uma colisão no espaço e salvar o planeta de uma possível destruição

Depois de capturar imagens de uma das estrelas mais brilhantes do céu noturno da Terra, a câmera do Double Asteroid Redirection Test (DART) recentemente voltou suas atenções para outro espetáculo atraente: Júpiter e suas quatro maiores luas.

Enquanto a espaçonave DART da NASA navega em direção ao seu tão esperado encontro de 26 de setembro com o asteroide binário Didymos, o gerador de imagens da espaçonave DRACO tirou milhares de fotos de estrelas, como detalhado pela NASA.

As imagens fornecem os dados necessários para apoiar os testes e ensaios em andamento da espaçonave em preparação para o impacto cinético da espaçonave em Dimorphos, a lua de Didymos.

Como único instrumento no DART, o DRACO irá capturar imagens de Didymos e Dimorphos; ele também apoiará o sistema de orientação autônoma da espaçonave.

Em 1 de julho e 2 de agosto, a equipe de operações da missão apontou o imager DRACO para Júpiter para testar o sistema SMART Nav. A equipe o usou para detectar e mirar na lua de Júpiter, Europa, quando emergiu de trás de Júpiter, semelhante à forma como Dimorphos se separará visualmente do asteróide maior Didymos nas horas que antecederam o impacto.

Embora o teste obviamente não envolvesse o DART colidindo com Júpiter ou suas luas, ele deu a chance de avaliar o desempenho do sistema SMART Nav em voo. Antes deste teste do Jupiter, o teste era feito por meio de simulações no solo.

A equipe SMART Nav ganhou uma experiência valiosa com o teste, inclusive sobre como a equipe SMART Nav visualiza os dados da espaçonave.

A espaçonave DART foi projetada para operar de forma totalmente autônoma durante a aproximação do terminal, mas a equipe SMART Nav monitorará como os objetos são rastreados na cena, incluindo suas intensidades, número de pixels e com que consistência eles estão sendo identificados.

Ações corretivas usando contingências pré-planejadas só serão tomadas se houver desvios significativos e que ameacem a missão das expectativas.

Como detalhado pela NASA, com Júpiter e suas luas, a equipe teve a chance de entender melhor como as intensidades e o número de pixels dos objetos podem variar à medida que os alvos se movem pelo detector.

A imagem – tirada quando o DART estava a aproximadamente 16 milhões de milhas (26 milhões de km) da Terra com Júpiter a aproximadamente 700 milhões de km de distância da espaçonave – é uma composição recortada de uma imagem de DRACO centrada em Júpiter tirada durante um dos estes testes SMART Nav.

Ainda de acordo com informações, dois trechos de brilho e contraste, feitos para otimizar Júpiter e suas luas, respectivamente, foram combinados para formar essa visão. Da esquerda para a direita estão Ganimedes, Júpiter, Europa, Io e Calisto. Confira:

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA