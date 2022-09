Guia dos perfumes: como deixar o aroma por mais tempo na pele segundo especialistas?

Existem aqueles que preferem as fragrâncias importadas, contudo, o mercado brasileiro de perfume também é consolidado e possui fragrâncias para todos os gostos e bolsos. Mas será que os aromas nacionais se assemelham aos aromas de outros países? Veja a seguir as dúvidas tiradas por uma especialista.

Os perfumes importados são melhores ou fixam mais que os nacionais? Como conseguir uma maior fixação?

“Essa já foi uma realidade, mas o mercado brasileiro de perfumaria cresceu muito nos últimos anos e hoje encontramos opções nacionais com qualidade similar aos internacionais”, diz Camila Lima, Analista de Marketing da marca Davene.

A analista explica que a fixação depende de alguns fatores, como a concentração da fragrância, a combinação e a qualidade dos ingredientes presentes no perfume. O local de aplicação e o tipo de pele também podem interferir. “É importante ter a pele sempre limpa e muito bem hidratada, isso vai garantir a durabilidade da perfumação”, complementa.

Depois da aplicação, um erro comum é esfregar a região onde o aroma foi aplicado, mas o correto é esperar o produto secar naturalmente. Além disso, o perfume foi feito para a pele e a aplicação em cima de roupas ou acessórios pode acabar danificando o objeto.

Perfume tem data de validade? Qual a melhor forma de armazená-lo para que ele não perca o aroma ao longo do tempo?

Por mais que algumas pessoas comentem ao contrário, a especialista diz que os perfumes vencem e a data é informada na embalagem, de acordo com o fabricante. O armazenamento influencia na qualidade do produto, por isso é indicado que eles fiquem em um local próprio, onde não haja exposição ao sol, alta temperatura ou umidade excessiva. “Com o passar do tempo acontece a oxidação da fragrância, que vai diminuindo seu potencial de projeção e durabilidade e esses fatores aceleram esse processo”, comenta Camila.

Perfume tem gênero? Quais são as notas consideradas ‘masculinas’ e quais são ‘femininas’?

Uma dúvida comum entre os colecionadores é se existem ‘perfumes femininos’ e perfumes masculinos’. Isso até existia há alguns anos, mas vem mudando ultimamente. “As fragrâncias ainda são comercializadas com a divisão de gênero, mas não deveria existir regra para isso”, diz a analista.

Entre as características que ainda se diferem está a leveza, onde a maioria dos perfumes femininos são florais, que performam melhor durante o dia e em estações mais quentes, como a primavera e o verão. Já as masculinas são mais intensas e amadeiradas, que além de combinarem com os dias mais frios são mais marcantes.

Quais são os tipos de perfumes que existem? As notas interferem na duração do perfume no corpo?

“Um perfume é feito com uma fórmula base que leva 3 ingredientes: Álcool, Água e Essência. Ele é um produto cosmético que contém substâncias para proporcionar um cheiro agradável e duradouro na pele. A essência e a fragrância são sinônimos; é ela que proporciona o odor agradável no perfume”, explica José Carlos de Almeida, Pesquisador Químico. Já a Deo Colônia possui uma fórmula diferente, que além dos ingredientes base, também leva um ativo desodorizante, que além de perfumar também protege a pele de maus odores.

O que faz um perfume exalar mais que outros?

O especialista também explica que diversos fatores interferem na quantidade de tempo que um perfume exala, sendo a combinação de pele e o produto um dos principais. “Quando a fragrância entra em contato com a pele, ela reage aos resíduos e substância naturais daquela superfície, isso impacta diretamente em como ela se apresenta em cada pessoa. Na hora da aplicação, a dica é borrifar de uma distância de pelo menos 30 centímetros, isso vai garantir que o produto se espalhe de maneira uniforme e tenha uma melhor projeção”, finaliza.

