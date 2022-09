Especialista indica quais são as 5 principais causas do FIM de um casamento Imagem: Pexels

Conviver com um parceiro nem sempre é fácil e mesmo que exista a frase clichê ‘o amor supera tudo’, isso pode não ser verdade. Após certo tempo de convivência, a relação amorosa pode sofrer adversidades e cair na rotina, com algumas causas sendo comum em muitos casamentos. Fato é que, em comparação com agosto de 2021, a busca pela frase “Término de relacionamento” apresentou um aumento de 58% em 2022 de acordo com as buscas do Google.

“Infelizmente, o amor não sustenta uma relação. A forma de se relacionar, sim, é que sustenta o amor. Dentro dessa reflexão, quando um casal convive na mesma casa, é preciso ter maturidade e muita sensibilidade para ceder e se adaptar ao jeito do outro. E quando isso não acontece, a relação começa a se deteriorar e, como consequência, a dar espaço para o fim da atração física, o desrespeito e a todos os outros comportamentos que colocam a união em uma verdadeira roleta russa”, explica Maicon Paiva, especialista em relacionamentos.

Para que haja caminhos saudáveis para continuar em um matrimônio ou se você acha que o seu casamento não tem mais futuro, mas você está ignorando os sinais, veja a seguir os 5 principais motivos que causam o fim do casamento de acordo com o especialista.

Infidelidade

Cada pessoa costuma reagir de forma diferente com essa informação, mas a traição é o primeiro motivo que causa o término de um casamento. Mesmo assim, existem aquelas pessoas que conseguem perdoar o parceiro (a), outras não querem nem ouvir uma justificativa.

Perda do desejo sexual

Para alguns casais, sexo é realmente importante, e quando existe a falta de atração física com o passar do tempo, a vontade de permanecer junto acaba. Logo, alguns indivíduos buscam sentir novamente desejo sexual com outras pessoas, por isso o preferem o término.

Impaciência

O convívio com outras pessoas nem sempre é fácil e se existe muita impaciência, que podem acarretar em discussões, as relações amorosas podem chegar ao fim. A comunicação é um dos fatores fundamentais em uma relação.

Objetivos diferentes

De início, o casal pode apresentar interesses em comum, mas não é raro indivíduos mudarem os interesses com o passar do tempo. Nesse caso, terminar a relação pode ser até algo saudável para ambos, sem que haja uma perda de admiração. Contudo, é preciso maturidade para que não haja rancor.

Rotina

A rotina também é um fator bem forte que causa o fim de um casamento. Com o passar dos anos, os casais acabam se acomodando, fazendo a chama da paixão se apagar. Se os pares não se permitirem experimentar coisas novas, pode acarretar em outros problemas, como impaciência, perda de desejo sexual e até a infidelidade.

