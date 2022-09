Dia do sorvete: alimentos gelados realmente são prejudiciais para a garganta? Imagem: Pexels

Existem muitos ‘mistérios’ que envolvem o consumo de sorvete e outros alimentos gelados e a dor de garganta. Um questionamento comum é se tomar sorvete pode piorar a dor de garganta ou se isso é apenas um mito. Por isso, nesse ‘Dia do Sorvete’, você pode tirar essa e outras dúvidas sobre essa relação.

Afinal, tomar sorvete pode piorar a dor de garganta?

Segundo o Veja Saúde, sim e não. Na verdade, o gelado dessa sobremesa pode aliviar a sensação de desconforto na garganta momentaneamente. Por isso, caso a condição seja apenas por motivos de irritação, como a poluição, o sorvete não tem influência negativa. Contudo, se a inflamação for motivada por uma infecção de vírus ou bactéria, o sorvete pode piorar e deixar ainda mais inflamado. Segundo o site, o gelado paralisa os cílios da mucosa, que tem como função proteger a garganta, logo, a infecção tende a piorar.

Dia do sorvete

A data foi criada pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS). O dia escolhido, 23 de setembro, coincide com início da Primavera, o que pode estimular a venda no setor dessa sobremesa.

O sorvete surgiu na China, há 4 mil anos. Uma sobremesa à base de leite de arroz foi congelada na neve, surgindo assim essa sobremesa mundialmente conhecida e apreciada. Aquela altura, era considerado um doce da nobreza, pois o leite era uma mercadoria muito cara.

Chegada do sorvete no Brasil

No Brasil, a primeira cidade a experimentar a sobremesa gelada foi o Rio de Janeiro. Segundo o site Gelatologia, em 1834, o navio americano Madagascar trouxe de Boston cerca de 200 toneladas de gelo e no dia 23 de agosto de 1834 Lourenço Fallas inaugurou duas casas que vendiam sorvete e produtos gelados. Como não existiam geladeiras, o produto foi enterrado com serragem em buracos e durou cinco meses.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

