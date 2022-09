O novo desafio viral que você verá abaixo é muito popular em testes de raciocínio e sempre foi complicado de resolver ao longo do tempo.

Como detalhado pelo site Depor, o problema tem uma solução bem conhecida que poucos se lembram. Confira teste:

Crédito (Reprodução)

Desafio complicado: 99% não conseguem mover apenas dois palitos de fósforos para formar 2 quadrados

Neste quebra-cabeça visual você tem que mover dois palitos de fósforo para fazer dois quadrados.

O conteúdo foi divulgado nas redes sociais e acabou viralizando rapidamente entre os usuários.

A única coisa que você precisa fazer neste quebra-cabeça visual é fazer apenas dois movimentos para obter dois quadrados.

Já conseguiu? confira o resultado do teste lógico:

Crédito (Reprodução)

Você é capaz de encontrar todos os ‘7 detalhes escondidos’ nestas imagens da Turma da Mônica?

Em outro desafio, você consegue encontrar os 7 detalhes ocultos nestas imagens do desenho ‘Turma da Mônica’ rapidamente?

O teste foi compartilhado recentemente pelo canal ‘Divertido’. No novo jogo, duas imagens são colocadas de forma paralela, uma ‘verdadeira’ e a outra ‘falsa’.

Cada uma das imagens possui pequenas alterações onde o jogador deve apontar onde estão essas pequenas diferenças.

Com isso, comparando e mostrando que na verdade as duas imagens são bem diferentes.

Confira vídeo com o desafio do desenho ‘Turma da Mônica’ neste link divulgado no YouTube (siga o tempo estabelecido em postagem para cada desafio):