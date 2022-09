Brasil x Gana: o Brasil já perdeu para a seleção ganesa?

Hoje, 23 de setembro, o Brasil enfrenta a Seleção de Gana, às 15h30 (horário de Brasília), no penúltimo amistoso antes da ‘Amarelinha’ viajar para o Catar rumo ao Hexa.

Gana não é uma equipe com tanta tradição no futebol, mas será que o Brasil já perdeu alguma vez para os ganeses? Confira a seguir.

Histórico é favorável para o Brasil

Segundo o GE, As duas seleções já se enfrentaram quatro vezes e o Brasil saiu vitorioso em todas elas. A primeira partida ocorreu também em um amistoso realizado em 1996, em São Paulo. A seleção brasileira comandada por Zagallo ganhou com louvor, aplicando o placar de 8 a 2, no Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto (SP).

LEIA TAMBÉM: Os adversários do Brasil na Copa do Mundo são bons?

No único confronto em Copas, realizado em 2006, na Alemanha, o Brasil venceu pelo placar de 3 a 0, em confronto válido pelas oitavas de final. O atual técnico de Gana estava no banco naquele jogo. Um ano depois, em 2007, o Brasil venceu a equipe africana em mais um amistoso realizado na Suécia pelo placar de 1 a 0. O último confronto entre as equipes ocorreu em setembro de 2011, em Londres, em outro amistoso. O Brasil venceu também por 1 a 0.

Escalação

Hoje o Brasil entra em campo com Alisson; Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Vini Jr, Raphinha e Richarlison.

A equipe de Gana apresenta Wollacott; Amartey, Djiku e Salisu; Lamptey, Partey, Iddrisu Baba, Andre Ayew e Mensah; Jordan Ayew e Iñaki Williams e o técnico Otto Addo.

Últimos jogos

Nos últimos confrontos, realizados nas eliminatórias das Nações Africanas, Gana ganhou de Madagascar por 3 a 0 e empatou com a República Centro-Africana por 1 a 1. Na Copa Kirin, realizada no Japão, a Seleção de Gana perdeu para os donos da casa por 4 a 1 e ganhou do Chile por 3 a 1 nos pênaltis.

Já o Brasil vem de duas vitórias: contra o Japão, por 1 a 0 e contra a Coreia do Sul por 5 a 1.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Confira os 18 jogadores brasileiros que estão no álbum da Copa

⋅ Sem dinheiro, menino desenha seu próprio álbum da Copa do Mundo

⋅ Sortudas que fala? Irmãs encontram figurinha rara de Neymar ao abrir primeiro pacotinho