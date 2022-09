5 perfumes masculinos importados para usar na primavera

A primavera é a estação do ano que está na transição entre o inverno e o verão. No Brasil ela tem início hoje, 22 de setembro, e vai até o dia 21 de dezembro. Com temperaturas um pouco mais altas, diferentes das que ocorrem no inverno, é preciso rever não somente as roupas que você está utilizando, mas também os perfumes.

Confira a seguir 5 fragrâncias importadas indicadas para a primavera segundo o influencer Luis Jordão. Todas as fragrâncias a seguir apresentam uma abertura refrescante e se estende para uma base amadeirada.

Cool Water - Davidoff

As notas de topo são Água do Mar, Lavanda, Hortelã, Notas Verdes, Alecrim, Calone e Coentro. As notas de coração são Sândalo, Néroli, Gerânio e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Tabaco, Musgo de Carvalho, Cedro e Âmbar Cinzento.

Hugo Boss Man

A nota de topo é Maçã Verde. A nota de coração é Lavanda e as notas de fundo são Pinheiro, Notas Amadeiradas e Bálsamo de Abeto.

Polo Blue Gold Blend Ralph Lauren

As notas de topo são Gengibre, Cidra, Lima, Toranja, Pimenta e Cardamomo. As notas de coração são Melão, Sálvia, Lavanda e Maçã Verde e as notas de fundo são Incenso, Âmbar, Patchouli ou Oriza e Vetiver.

La Nuit de l’Homme - Yves Saint Laurent

A nota de topo é Cardamomo. As notas de coração são Lavanda, Cedro da Virgínia e Bergamota e as notas de fundo são Vetiver e Alcarávia.

Coach Platinum

As notas de topo são Abacaxi, Pimenta Preta e Bagas de Zimbro ou Junípero. As notas de coração são Cashmeran, Sálvia e Gerânio e as notas de fundo são Baunilha, Couro, Sândalo e Patchouli ou Oriza.

