Quer ter mais energia? Estes são os 10 alimentos que podem te ajudar em sua rotina

Além do tempo de descanso adequado e das visitas regulares a um profissional médico, alguns alimentos podem ser bastante positivos quando o tema é garantir mais energia durante a sua rotina.

E é pensando justamente nisso que separamos uma lista com 10 alimentos que podem ser bastante positivos no seu dia a dia e dar aquele plus na energia e disposição. Quer descobrir quais são? Veja todos os detalhes que compartilharemos a seguir.

Alimentos que dão mais energia no dia a dia

Aveia;

Açaí;

Ovo;

Chocolate;

Água de coco;

Suco verde caseiro com salsão e gengibre maravilhoso para aumentar sua imunidade

Banana;

Guaraná;

Iogurte;

Mel;

Maçã.

Como alertado em outras oportunidades, queremos reforçar que o conteúdo tem a proposta apenas informativa e NÃO visa assegurar diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico.

Recorde-se que caso tenha problemas frequentes para dormir, evidente falta de disposição ou qualquer outro sinal ou sintoma é indicado procurar um centro de saúde para que avaliem o seu quadro e indiquem as melhores alternativas de cuidado baseando-se no seu caso.

Por fim, não se esqueça que nenhuma dieta é recomendada sem antes se consultar com um especialista. Se proteja!

Com UOL.

