Perfumes ideais para quem gosta do cheiro de café Imagem: Freepik

Um dos aromas inconfundíveis é o de café, e para quem gosta de senti-lo, nada melhor do que ficar com o cheiro de forma agradável na sua própria pele, não é mesmo? Confira a seguir as fragrâncias masculinas e femininas ideais para os amantes desta bebida.

Coffe Woman Seduction - O Boticário (feminino)

Esse é um perfume floral frutado Gourmet de uma das linhas mais famosas da marca. Foi lançado em 2011, com notas sensuais, ideais para encontros românticos.

As notas de topo são Lichia, Kiwi e Marmelo. As notas de coração são Chocolate Branco, Cupcake, Ameixa e Jasmim e as notas de fundo são Café, Almíscar, Notas Amadeiradas e Raíz de Orris ou Lírio Florentino.

Café Black Label – Café Perfums (masculino)

Esse é um perfume masculino de uma marca não tão popular, mas que também agrada o olfato dos homens que amam o cheiro de café. Possui uma abertura amadeirada, com mistura aromas adocicados.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes femininos importados mais vendidos no Brasil

As notas de topo são Conhaque, Maçã Vermelha e Laranja. As notas de coração são Cedro da Virgínia e Notas Florais e as notas de fundo são Notas Amadeiradas, Alcaçuz e Âmbar.

Black Opium - Yves Saint Laurent (feminino)

Black Opium é um perfume âmbar abaunilhado, ou seja, para quem gosta de perfumes doces. Contudo, o café também é muito presente, deixando a fragrância totalmente sensual e ideal para encontros noturnos no clima frio.

As notas de topo são Pera, Pimenta Rosa e Flor de Laranjeira. As notas de coração são Café, Jasmim, Amêndoa Amarga e Alcaçuz e as notas de fundo são Baunilha, Patchouli ou Oriza, Cedro e Madeira de Cashmere.

Givenchy Play Intense – Givenchy

Um perfume que transmite o verdadeiro aroma intenso de café, combinando com um aroma especiado quente e amadeirado.

As notas de topo são Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Café, Pimenta Rosa e Amyris e as notas de fundo são Fava Tonka, Patchouli ou Oriza, Vetiver e Ládano francês.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Os 5 perfumes masculinos importados mais vendidos no Brasil atualmente

⋅ Top 4 MELHORES BODY SPLASHES do momento

⋅ 4 perfumes da Natura e do O Boticário que parecem importados!