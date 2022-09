O que cada signo desapegar com a entrada do Sol em Libra 2022

Em 22 de setembro de 2022, o Sol entra em Libra e marca o início de uma fase muito transformadora para quem está pronto para rever, desapegar e colocar mudanças em pratica.

Confira o que cada signo deve deixar para trás a partir de agora:

Áries

Hora de deixar de julgar tanto a capacidade das outras pessoas e evitar fazer “testes” com os outros.

Touro

Momento de desapegar da mania de defender sempre quem ama, pois todos precisam assumir suas próprias responsabilidades.

Gêmeos

É melhor para de buscar o amor em qualquer lugar e assumir que existem lugares, pessoas e situações que são mais compatíveis com você.

Câncer

É preciso desapegar do instinto de cuidar de todos e não ser cuidado; reconheça aqueles que o priorizam de verdade.

Leão

Não se apegue tanto a uma vida antiga que já não é compatível; comunique e saiba assumir novos caminhos.

Virgem

Não despedisse sua paz e energia. Tenha mais clareza sobre o que faz e fez pelos outros para começar a lutar tanto por si mesmo.

Libra

Não insista em permanecer atrás das cortinas e comece a mostrar-se ao mundo com coragem.

Escorpião

Deixa no passado o medo de olhar para dentro de si e comece a encontrar as respostas sobre o que deseja de verdade.

Sagitário

Desapegue da quantidade. Aceite que é hora de escolher melhor quem compartilha sua vida e seu tempo para ter conexões mais ricas e verdadeiras.

Capricórnio

Não siga mais valorizando apenas as suas palavras e comece a ouvir mais para tomar as rédeas com uma liderança positiva.

Aquário

Não fique mais no mesmo lugar! Faça apostas em novas oportunidades e caminhos para crescer de verdade.

Peixes

Deixe no passado o pessimismo sobre si mesmo e crie uma autoestima que o coloca em prioridade para buscar o que é melhor. Você pode tudo!

