NASA divulga ‘imagem deslumbrante’ captado pelo Telescópio James Webb dos anéis de Netuno; novo registro do planeta distante

O Telescópio James Webb da NASA revelou sua primeira imagem de Netuno. O registro é a visão mais clara dos anéis deste planeta distante em mais de 30 anos.

Como detalhado pela NASA, o mais impressionante na nova imagem de Webb é a visão nítida dos anéis do planeta – alguns dos quais não foram detectados desde que a Voyager 2 da NASA se tornou a primeira espaçonave a observar Netuno durante seu sobrevoo em 1989 . Além de vários anéis estreitos e brilhantes, a imagem do Webb mostra claramente as faixas de poeira mais fracas de Netuno.

A qualidade de imagem extremamente estável e precisa do Webb permite que esses anéis muito fracos sejam detectados tão perto de Netuno.

Netuno tem fascinado os pesquisadores desde sua descoberta em 1846. Localizado 30 vezes mais distante do Sol do que a Terra, Netuno orbita na região remota e escura do sistema solar externo. A essa distância extrema, o Sol é tão pequeno e fraco que o meio-dia em Netuno é semelhante a um crepúsculo na Terra.

NASA divulga ‘imagem deslumbrante’ captado pelo Telescópio James Webb dos anéis de Netuno

Este planeta é caracterizado como um gigante de gelo devido à composição química de seu interior. Isso é facilmente perceptível na aparência azul.

Como detalhado pela NASA, o gás metano absorve tão fortemente a luz vermelha e infravermelha que o planeta fica bastante escuro nesses comprimentos de onda do infravermelho próximo, exceto onde nuvens de alta altitude estão presentes.

Essas nuvens de gelo de metano são proeminentes como listras e manchas brilhantes, que refletem a luz solar antes de ser absorvida pelo gás metano. Imagens de outros observatórios, incluindo o Telescópio Espacial Hubble e o Observatório WM Keck, registraram essas características de nuvens em rápida evolução ao longo dos anos.

Mais sutilmente, uma linha fina de brilho circulando o equador do planeta pode ser uma assinatura visual da circulação atmosférica global que alimenta os ventos e tempestades de Netuno.

Como detalhado pela NASA, a atmosfera desce e aquece no equador e, portanto, brilha em comprimentos de onda infravermelhos mais do que os gases circundantes, mais frios.

A órbita de 164 anos de Netuno significa que seu pólo norte, no topo desta imagem, está fora da vista dos astrônomos, mas as imagens do Webb sugerem um brilho intrigante nessa área.

Webb também capturou sete das 14 luas conhecidas de Netuno. Dominando este retrato Webb de Netuno está um ponto de luz muito brilhante ostentando os picos de difração característicos vistos em muitas das imagens de Webb, mas isso não é uma estrela. Em vez disso, esta é a grande e incomum lua de Netuno, Tritão.

Ainda de acordo com as informações, estudos adicionais de Webb de Tritão e Netuno estão planejados para o próximo ano. Confira:

Texto com informações da NASA