Emagreça com morango e laranja: Deliciosa bebidinha caseira prática e fácil (Reprodução/Pixabay - Thorsten Frenzel)

Embora seja um desafio, emagrecer com saúde não é uma tarefa impossível. Melhor ainda é quando ocorre de uma forma orgânica, respeitando os limites do seu corpo. Pensando nisso, trouxemos uma bebidinha deliciosa para ser feita em casa, extraída do portal Nueva Mujer.

É a bebida de morango e laranja, que entrará para sua lista de favoritas quando os resultados passarem a ser notados. Ela fornecerá a vitamina C que o seu corpo precisa, melhorando a circulação e permitindo que você exiba uma pele hidratada e bonita.

Os morangos também têm a fibra necessária para ajudar a purificar seu corpo e prevenir a retenção de líquidos, ajudando você a perder peso. Além disso, você pode investir em alguns exercícios físicos, assim os resultados chegarão mais rápido.

A busca por profissionais da saúde é a melhor opção, pois eles serão capazes de personalizar sua reeducação alimentar, de acordo com sua necessidade. Desta forma, riscos e frustrações poderão ser evitadas.

Vamos à receitinha?

Como preparar a bebida de morango e laranja

Ingredientes:

1 xícara de morangos;

O sumo de 1 laranja;

1 ramo de salsa;

Mel a gosto;

Água, o necessário;

Modo de preparo:

A primeira coisa que você deve fazer é lavar muito bem os ingredientes. Extraia o suco da laranja e coloque no liquidificador, e os morangos devem ser desinfetados, assim como a salsa. Em seguida, despeje tudo e misture até obter o suco e estar pronto para você consumir. Você deve beber esta bebida poderosa que lhe permitirá perder peso e ajudá-lo a parecer muito mais jovem todas as

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar ou orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

