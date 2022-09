Doença de Alzheimer: veja os sintomas e entenda se você ou algum familiar pode apresentar a condição

O Alzheimer é uma condição que causa a degeneração do cérebro, podendo acarretar em demência, dificuldade de se lembrar de informações recentes, desorientação e executar comandos. De acordo o site Tua Saúde, o mal de Alzheimer está relacionado com a idade do indivíduo e os sistemas costumam aparecer após os 65 anos, sendo a causa mais comum de demência em idosos. Além disso, é mais frequente em mulheres. A doença piora com o passar do tempo e a partir de certo momento, os idosos afetados precisam de cuidados especiais dos familiares para realizar tarefas.

Sintomas

É comum que os sinais da doença sejam confundidos com um processo natural de envelhecimento, mas alguns deles são mais específicos. Os principais sintomas do Alzheimer são:

Perda de memória de acontecimentos recentes, mas se lembrando dos mais antigos;

Falta de concentração nas atividades comuns do dia-a-dia;

Dificuldade de se expressar e compreender a linguagem que progride com o passar do tempo;

Desorientação de espaço, com dificuldades de chegar a lugares onde normalmente ia sem dificuldade.

Causas

Ainda não há comprovação científica sobre como funciona o desenvolvimento do Alzheimer, mas alguns fatores podem contribuir com o surgimento, como:

Genética

Alterações nos genes APP, apoE, PSEN1 e PSEN2 podem influenciar na função cerebral, se relacionando com lesões em neurônios que causam o Alzheimer, mas ainda ainda descobrir o que causa as alterações.

Contudo, os casos de Alzheimer hereditário, também chamado de precoce, representam 1% de todos os casos, sendo extremamente raros. Ele afeta pessoas de 40 a 50 anos, com os sintomas se desenvolvendo mais rápido.

Outros fatores que podem causar o mal de Alzheimer são:

Acúmulo de proteínas no cérebro;

Diminuição do neurotransmissor acetilcolina;

Fatores ambientais;

Vírus do herpes simples.

Tratamento

O tratamento, recomendo por um geriatra ou neurologista, consiste em atrasar a evolução da doença e diminuir os sintomas. Também é preciso que o paciente consulte profissionais como nutricionista, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional para que haja uma melhor qualidade de vida.

