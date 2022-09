Bot ajuda a encontrar os assuntos que mais te interessam na internet

Com tantas redes sociais e tantas páginas e influenciadores para seguir, é comum acabar ficando bem informado sobre alguns assuntos e muito por fora de outros que podem estar repercutindo entre outras pessoas.

As famosas “bolhas” são um problema gerado pela forma como os algoritmos das mídias funcionam: te mostram sugestões e, conforme você interage com aquele tipo de assunto, te indica cada vez mais postagens naquele nicho - e você acaba “preso”.

Ao perceber isso, muitas pessoas acabam desesperadas para se inteirar sobre tudo fora de sua “bolha”, muitas vezes desenvolvendo o que psicólogos chama de FOMO (fear of missing out, do termo em inglês).

Como furar as bolhas?

Não existe uma resposta exata para essa pergunta, mas certamente alguns truques podem ajudar a enganar o algoritmo.

Um deles é o Refind, um bot que envia recomendação de conteúdo com artigos e tópicos selecionados (via atalho.xyz).

Com ele, dá para selecionar feeds específicos de assuntos como NFT, literatura e muitos outros tópicos. Vale tanto para páginas quanto pessoas que falam sobre esses assuntos.

Dá para filtrar por idiomas (incluindo em português brasileiro), textos de jornais pagos e até inclusão de vídeos e podcasts.

A ferramenta envia todo esse conteúdo por email, como uma newsletter.

Claro, tudo isso permite também que você siga ainda mais preso na bolha. Mas aí, pelo menos será uma escolha...

Nunca mais erre uma pronúncia: site diz qual som correto para palavras em qualquer idioma

Forvo

Seja na internet ou no dia a dia fora dela, é comum se deparar com palavras em idiomas estrangeiros. Contudo nem sempre a pronúncia é óbvia, ainda mais quando foge do inglês e do espanhol, línguas que brasileiros têm mais contato.

Mas mesmo para esses dois idiomas, a pronúncia correta pode ser um verdadeiro desafio. Afinal, qual a forma certa de se falar “world”? Ou então “girl”? E “corazón”? Já pensou na pegadinha que você pode cair ao falar “exquisito”?

Isso porque não estão sendo levados em considerações aqui sobrenomes como Skarsgård ou Nietzsche. Ou mesmo primeiros nomes, como Saoirse.

Pois é, a vida do multilíngue não é fácil...

Mas existe uma forma de descobrir exatamente como funcionam as pronúncias em diferentes idiomas. Veja aqui uma opção de ferramenta para isso.

