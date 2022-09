A pergunta que cada signo deve fazer com a entrada do Sol em Libra 2022

Em 22 de setembro de 2022 começa uma fase importante de revisões e de descobertas para entrar em equilíbrio com a realidade que deseja em sua vida e relacionamentos.

Confira a pergunta que ajudará cada signo a chegar a conclusões importantes antes de embarcar nas transformações necessárias:

Áries

O que posso fazer agora para ter melhores parcerias e relacionamentos?

Touro

O que devo fazer para viver melhor e me aproximar mais de quem ou aquilo que amo?

Gêmeos

Como criar melhores realidades e aproveitar melhor as oportunidades que a vida dá?

Câncer

Como me comunicar melhor e construir vínculos mais duradouros?

Leão

Como obter mais clareza sobre o que eu quero e recalcular a rota de algumas situações?

Virgem

O que eu já tenho de bom e como posso aproveitar isso completamente?

Libra

Como posso equilibrar melhor minha própria vida e crescer?

Escorpião

Como posso ganhar meu espaço e me contar de forma saudável com o que importa?

Sagitário

Como posso tornar o mundo um lugar melhor para mim e para os outros?

Capricórnio

Como resolvo os problemas para tomar as rédeas de um melhor caminho em minha vida?

Aquário

Como posso me libertar e esclarecer aquilo que tem me limitado?

Peixes

Como posso me abrir mais para ouvir e aprender a renascer para um melhor caminho?

