4 raças de cães que são proibidas em diferentes países do mundo

Um cão ser perigoso ou não é relativo, já que a personalidade te mais a ver com o estilo de criação do que necessariamente com a genética. Contudo, algumas raças também causam medo devido ao porte físico grande e musculoso. Por esse motivo, alguns países coloca, restrições ou até mesmo proíbem certos tipos de raças caninas em seu território. Veja quais são as raças e os países:

Pitbull

O pitbull ganhou uma má reputação não só no Brasil, mas ao redor do mundo todo. Em lugares como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Bélgica, França, Dinamarca, Polônia, Nova Zelândia, Finlândia e Noruega eles são restritos ou proibidos. Mesmo sendo criada diretamente como uma raça de luta, assim como os bulldogs, o pitbull não é violento por contra própria. Na verdade, eles são apegados e protetores. Eles também gostam muito de crianças e possuem muita energia, exigindo bastante atividade física diária.

Staffordshire bull terrier

Eles lembram até mesmo pitbulls, inclusive são ligados geneticamente, porém são menores. Possuem restrições em Porto Rico, Colômbia, Reino Unido, Irlanda, Espanha, Suécia, Rússia, Catar e Noruega. Mesmo com as restrição e com todos os músculos, são dóceis e fáceis de conviver e de cuidar. Eles gostam muito do contato com seres humanos e odeiam ficar sozinhos. Assim como seus parentes pitbulls, precisam de bastante atividade física.

Fila brasileiro

O fila brasileiro é uma espécie de mastim e não é permitido na Inglaterra, Austrália, Dinamarca, Nova Zelândia e Israel. No Brasil, ele era utilizado como raça de guarda e na pecuária. Pelo seu tamanho, a família que resolver criar um fila precisa de bastante espaço. Diferente dos cães citados anteriormente, eles são mais reservados, mas estão sempre em alerta.

Bullterrier

Com um rosto triangular bem característico da raça, o bullterrier é restrito na Alemanha, Israel e Reino Unido. São robustos e músculos, mas também muito brincalhões e carinhosos. Para que haja uma boa socialização, o treinamento é indicado.