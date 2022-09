4 perfumes contratipos para você arrasar na primavera

A primavera inicia hoje, 22 de setembro, às 22h04, e se estende até o dia 21 de dezembro e para esse período de temperaturas um pouco mais altas, mas com fortes chuvas, que tal escolher perfumes que combinam com a estação?

Confira a seguir as dicas da youtuber Barbara Rosa com indicações de perfumes contratipos femininos ideais para a primavera.

Cassily Fun (Par Fun) - Inspirado em Cassili (Parfums de Marly)

Esse é um perfume inspirado em uma marca de nicho, mas com um bom custo-benefício. Por ser um floral frutado, combina e muito com a primavera, trazendo acordes adocicados. Ideal para mulheres elegantes e com espírito jovem.

É composto por notas de Groselha Vermelha, Notas Florais, Jasmim, Manga, Fava Tonka, Baunilha e Ameixa.

Pinkish (In The Box) - Inspirado em 212 Vip Rosé (Carolina Herrera)

A linha 212 é uma das que mais possui perfumes contratipos e Pinkish é inspirado em 212 Vip Rosé, sendo um dos nacionais mais similares. É um perfume indicado para mulheres que gostam de seduzir.

Possui Notas Frutadas e Champagne na saída. No corpo Flor de Pêssego e no fundo Notas Amadeiradas, Âmbar e Almíscar Branco.

White Rose (Nuancielo) - Inspirado em Creed Love In White

White Rose é um floral branco que transmite o verdadeiro aroma da primavera, com uma base levemente amadeirada. Ideal para mulheres mais maduras.

A nota de topo é Casca de Laranja. As notas de coração são Magnólia, Narciso, Jasmim Italiano, Rosa Búlgara e Íris e as notas de fundo são Sândalo, Âmbar Cinzento e Baunilha.

Sofia (Thera Cosméticos) - Inspirado em Gabrielle (Chanel)

Chanel é uma das marcas responsáveis pela criação de alguns dos perfumes mais famosos do mundo e assim como 212, seus aromas possuem diversas inspirações. Sofia bebe da fonte da fragrância Gabrielle, um floral branco delicado com toque cítrico, sendo a cara da primavera e com alta fixação.

As notas de topo são Toranja, Tangerina e Cassis. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Jasmim, Tuberosa, Ylang Ylang, Pera, Pimenta Rosa e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Cashmeran e Raíz de Orris ou Lírio Florentino.

