Relacionamento: CUIDADO com estes 3 sinais negativos apresentados pelo seu parceiro (Reprodução/Fremulon)

Ter um parceiro para compartilhar o status de comprometido não é sinônimo de amor mútuo. Embora diversas pessoas possuam seus pares, nem sempre o companheiro realmente se importa com aquele relacionamento. Devido a falta de responsabilidade afetiva (ou interesse), surgem alguns sinais de alerta.

Quando os sinais vermelhos são identificados em situações como essa, o ideal é estabelecer uma comunicação clara com o parceiro, expondo as brechas na relação para que possam ser resolvidas. Embora haja diversos tipos de sinais de alerta, trouxemos três dos mais comuns para te auxiliar nesse processo de identificação.

Por que é importante saber identificar tais brechas no relacionamento?

Empurrar algo que não está dando certo com a barriga pode gerar diversos traumas futuros e finais catastróficos. Resolvê-los enquanto há tempo evita qualquer tipo de impacto negativo lá na frente.

Ao portal Psychology Today, a psicóloga Theresa DiDonato enfatizou que é necessário não só pensarmos nas coisas que queremos enquanto estamos com um parceiro, mas também nas que não querermos.

“Quer reconheçamos esses preconceitos ou não, eles provavelmente permanecerão em nossas mentes enquanto selecionamos parceiros em potencial”, disse ela.

Compartilhado pela mesma fonte, confira três sinais de alerta apresentador por seu parceiro – que você deve se atentar imediatamente.

1. Ele não possui ambições na vida

Ter um parceiro sem objetivos e propósitos na vida não é nada interessante e pode ser um fator completamente incapaz de gerar atração.

Você está disposto a seguir com alguém que não te agregará em seus projetos futuros?

2. Ele é hostil com você

Caso seu parceiro apresente certa hostilidade, definitivamente não é um bom sinal. Um bom parceiro não é mal-humorado ou hostil na maioria das vezes. Estar com alguém hostil, dificilmente fará com que você receba o tratamento que merece.

Até que ponto você deseja ser tratado a base de grosseria e hostilidade?

3. Ele não costuma ser higiênico

As pessoas não querem casais descuidados com a higiene pessoal, bagunçados ou cheirando mal. É importante que o casal se preocupe em seus cuidados pessoais, pois dificilmente será fácil conviver com sujeira.

É necessário tocar neste assunto de forma delicada para o bem do parceiro.

Em todos os casos, é necessário haver uma reflexão e conversa com o parceiro, para que o relacionamento seja (des)construído de modo sólido e maduro. Comunicação assertiva e honestidade são dois pontos cruciais.