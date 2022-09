Receita de bolinho de chuva da vovó ideal para comer quentinho nos dias frios

Se a temperatura caiu, nada melhor do que encontrar alternativas que contribuam para que possamos nos manter quentinhos, não é mesmo? E falando justamente sobre isso é que trouxemos uma receita que você com certeza vai amar.

Com gostinho de infância, queremos convidá-lo a aprender como preparar um delicioso bolinho de chuva que vai super bem com um café, suco ou chocolate quente. Vamos aprender como fazê-lo e garantir uma opção deliciosa para qualquer hora do dia? As informações são do portal Nestlé.

Bolinho de chuva - Receita

Ingredientes:

2 xícaras (chá) de farinha de trigo;

Óleo (para fritar);

Açúcar e canela em pó (para polvilhar);

1 xícara de leite;

1 colher (sopa) de fermento em pó;

2 ovos.

Aprenda mais uma receita deliciosa para o dia a dia:

Modo de preparo:

Primeiro, você deve mesclar o leite com os ovos;

Então, será a vez de adicionar a farinha de trigo e o fermento, misturando bem;

Com a massa pronta, coloque seu óleo para aquecer;

Agora, utilizando duas colheres, você deverá colocar pequenas quantidades da sua massa para fritar;

Quando estiverem dourados, retire e coloque em um papel toalha;

Por fim, passe os bolinhos por uma mistura de açúcar e canela;

Aproveite esta delícia!

