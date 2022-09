Os signos que precisam ter cuidado com viagens

Mais uma semana de setembro de 2022 entrega energias poderosas! No entanto, quando se trata de viagens, este não é o momento mais indicado para alguns signos do zodíaco.

Confira quais são os signos e os motivos a seguir:

Áries

Durante esta semana e principalmente no fim de semana, a vida pode se tornar mais densa para os arianos, que ao invés de fugir das rotinas e planejar viagens, precisam encarar os sentimentos sobre hábitos e realidades neste momento. É hora de perceber e zelar por algumas relações que são atrapalhadas pelo excesso de emoções e ressentimentos; as novas oportunidades chegam na hora certa.

Touro

Hora de começar a construir melhores hábitos e compreender o que já não o faz se sentir bem. O cuidado agora precisa ser voltado para a saúde, equilibrando não apenas o corpo e espirito, mas também o seu lar e vida cotidiana. É bom horar para seus hábitos, disciplinas e ambientes agora com a finalidade de desbloquear situações e ser mais feliz no dia-a-dia. Não use viagens para fugir; aproveite-as ao máximo no momento certo.

Câncer

Esta semana pode trazer focos importantes para o seu lar e a base emocional que constrói no ambiente em que vive. Não fuja dos problemas e organize a sua casa para acalmar situações tensas que impedem a harmonia. Conecte-se com as emoções e comece a usar a comunicação de forma positiva para promover a cura. É hora de ter calma e não fugir da realidade do lar; veja d e perto e entenda os sentimentos.

Virgem

Por mais que seu lar não deixe pendencias para resolver, é preciso superar alguns estresses internos e aumentar sua capacidade de improviso, pois nem tudo tende a sair como o esperado. Previna-se para que nada dê errado, mas compreenda que a vida nem sempre sai como planejamos. Viagens podem não sair como o esperado e é melhor usar seu tempo vivendo e não lamentando os planos que caíram por terra.

Capricórnio

É um momento para enfrentar as obrigações do trabalho e da sua casa; crie planos sólidos e comece a tornar realidade. Quando o assunto é viagens, descobertas e mudanças podem afetar os planos e o momento não é o mais propício para sair em busca de novas aventuras ou descanso. Coloque primeiro os projetos em ordem.

